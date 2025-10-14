Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy, Hapis Cezasına Girecek

ESKİ Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin, 2007 seçim kampanyasında Libya'dan yasa dışı fon topladığı suçlamasıyla aldığı 5 yıllık hapis cezası sonrası 21 Ekim'de cezaevine gireceği bildirildi.

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2007 seçim kampanyasında Libya'dan yasa dışı fon topladığı suçlamasıyla aldığı 5 yıllık hapis cezası sonrası 21 Ekim'de Paris'teki La Sante Cezaevi'ne girecek. 70 yaşındaki Sarkozy, savaş sonrası dönemde hapse giren ilk Fransız lider ve aynı zamanda bir Avrupa Birliği (AB) ülkesinde cezaevine girecek ilk eski devlet başkanı olacak.

Sarkozy'nin Paris'teki La Sante Cezaevi'nde kendisine ait bir hücrede kalacağı, günde bir saat egzersiz yapabileceği ve haftada üç ziyaret hakkına sahip olacağı açıklandı.