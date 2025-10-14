Haberler

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy, Hapis Cezasına Girecek

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy, Hapis Cezasına Girecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nicolas Sarkozy, 2007 seçim kampanyasında Libya'dan yasa dışı fon topladığı gerekçesiyle 5 yıllık hapis cezasını çekmek için 21 Ekim'de cezaevine girecek. Sarkozy, hapse giren ilk Fransız lider oldu.

ESKİ Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin, 2007 seçim kampanyasında Libya'dan yasa dışı fon topladığı suçlamasıyla aldığı 5 yıllık hapis cezası sonrası 21 Ekim'de cezaevine gireceği bildirildi.

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2007 seçim kampanyasında Libya'dan yasa dışı fon topladığı suçlamasıyla aldığı 5 yıllık hapis cezası sonrası 21 Ekim'de Paris'teki La Sante Cezaevi'ne girecek. 70 yaşındaki Sarkozy, savaş sonrası dönemde hapse giren ilk Fransız lider ve aynı zamanda bir Avrupa Birliği (AB) ülkesinde cezaevine girecek ilk eski devlet başkanı olacak.

Sarkozy'nin Paris'teki La Sante Cezaevi'nde kendisine ait bir hücrede kalacağı, günde bir saat egzersiz yapabileceği ve haftada üç ziyaret hakkına sahip olacağı açıklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Meclis'te 'Biji Serok Apo' sloganı atılmasına Bahçeli'den ilk yorum

Meclis'te "Biji Serok Apo" sloganı atılmasına Bahçeli'den ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gidecek mi kalacak mı? Icardi geleceği hakkındaki son kararını verdi

Geleceği hakkındaki son kararını verdi
Tarih netleşti! Türkiye'nin en çok satan otomobilinin üretimine son veriliyor

Türkiye'nin en çok satan otomobili artık üretilmeyecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.