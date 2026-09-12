Eski Almanya Başbakanı Olaf Scholz: “Barışın yolu, medeniyetlerin birbirleriyle mücadelesinden geçmez'

Haber: İlhan Baba

(HAMBURG) – Eski Almanya Başbabakanı Olaf Scholz, artan savaş ve krizlere rağmen umudun korunması gerektiğini vurgulayarak, kalıcı barışın demokrasi, güvenlik ve egemenliğe saygıyla mümkün olabileceğini söyledi.

Hamburg'da düzenlenen Harbour Front Edebiyat Festivali kapsamında gerçekleştirilen "25 Yıl Nine Eleven" etkinliğinde konuşan Scholz, geleceğe güvenle bakmanın önemine değindi. Scholz, "İnsanlar için umutlu olabilmek önemli. Bazı durumlarda bunu yapmak mümkün olmayabilir. Ancak sonunda buna ihtiyacımız var" dedi.

11 Eylül 2001'de ABD'de gerçekleştirilen terör saldırılarına da değinen Scholz, bu tür saldırılara karşı yüzde 100 güvenliğin hiçbir zaman mümkün olmayacağını söyledi. Scholz, güvenliğin sağlanması için mümkün olan tüm önlemlerin alınması gerektiğini belirterek, "Elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundayız. Bunun için mümkün olan hiçbir şeyi gözden kaçırmadığımızdan her zaman emin olmalıyız" diye konuştu.

Demokratik toplum kültürünün güvenliğin temel unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Scholz, farklı dini inançlara sahip insanların barış içinde birlikte yaşayabilmesinin önemine dikkat çekti. Dünyanın farklı "kabile bölgelerine" veya büyük güçlerin hakim olduğu alanlara bölünmesine karşı çıkan Scholz, mevcut sınırların sorgulanmaması gerektiğini belirtti.

Barışçıl bir dünyaya giden yolun, medeniyetlerin birbirleriyle mücadele etmesinde olmadığını, büyük ülkelerin küçük komşuları üzerinde hakimiyet kurmasının kabul edilemeyeceğini ifade eden Scholz, "Bunun için hiçbir gerekçe ve hak yok" dedi. Scholz, küçük ülkelerin büyük komşuları karşısında kendilerini güvende hissedebilmesinin kalıcı barışın temel koşullarından biri olduğunu belirtti.

Kaynak: ANKA