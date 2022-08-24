Eski Almanya Başbakanı Merkel, sığınmacıları kabul ettiği için UNESCO Barış Ödülü'ne layık görüldü

UNESCO bu yılki Barış Ödülü'nün, mülteci krizinin yaşandığı yıllarda çok sayıda mülteciyi kabul ettiği için Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'e verileceğini açıkladı.

UNESCO'nun internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada, Barış Ödülü Jüri Başkanı Denis Mukwege'nin, "2015 yılında başta Suriye, Irak, Afganistan ve Eritre'den gelen 1,2 milyondan fazla mülteciyi kabul etme konusundaki cesur kararı, jüri üyelerini derinden etkilemiştir" ifadeleri yer aldı. Mukwege, mültecileri ülkesine cömertçe kabul eden Merkel'in "tarihe bir ders bıraktığını" vurguladı.

"BARIŞI SAĞLAMAK, ACI ÇEKENLERE KAPILARI AÇMAKTIR"

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay ise Merkel'in mülteci krizi karşısındaki gayretlerini takdirle karşıladığının altını çizerek, "Acı çekmek evrenseldir. Bu yüzden acıları dindirmeye yönelik çözümler de evrensel olmalı. Barışı sağlamak, acı çekenlere kapıları açmaktır." dedi.

Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel

DİĞER AVRUPA ÜLKELERİ MÜLTECİLERİ KABUL ETMEMİŞTİ

Ödülün eski başbakana ne zaman takdim edileceğine ise açıklamada değinilmedi. 2005'ten 2021'e kadar Almanya'yı yöneten Angela Merkel, mülteci krizinin yaşandığı 2015'te diğer Avrupa hükümetlerinin aksine mültecileri ülkeye kabul etmesiyle öne çıkmıştı.