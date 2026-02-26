ABD'de deprem etkisi yaratan ihanet! Pilotun gözünün yaşına bakmadılar

ABD Hava Kuvvetleri bünyesinde görev yapmış eski bir subay ve F-35 eğitmen pilotu olan Gerald Eddie Brown Jr., Çinli askeri pilotlara eğitim verdiği iddiasıyla tutuklandı ve federal suçlamalarla karşı karşıya bırakıldı. ABD Adalet Bakanlığı'nın açıklamasına göre Brown, gerekli izinleri almadan Çin Halk Kurtuluş Ordusu pilotlarına savunma hizmeti sağlamakla suçlanıyor.

65 yaşındaki Brown, Indiana eyaletine bağlı Jeffersonville'da gözaltına alındı. Hakkında, Çin askeri pilotlarına eğitim vermek ve bu kapsamda savunma hizmeti sağlamak için komplo kurmakla suçlanan bir ceza şikayeti düzenlendi. Bu tür bir eğitim hizmeti, Devlet Bakanlığı'ndan alınması zorunlu izin olmadan verildiği iddiasıyla suçlamaya konu oldu.

UZMANLIĞINI ÇİN ASKERİ PİLOTLARINA AKTARMIŞ

Brown'un üs görevinde F-35 Lightning II gibi gelişmiş savaş uçaklarında uçtuğu ve bunun yanında ABD Hava Kuvvetleri'nde eğitmen pilot olarak görev yaptığı belirtildi. Adalet Bakanlığı yetkilileri, Brown'un bir dönem ABD'nin havacılık avantajı için eğitim verdiğini ancak bu kez aynı uzmanlığı Çin askeri pilotlarına aktarmakla suçlandığını ifade etti.

GÜVENLİK AÇISINDAN CİDDİ RİSK OLUŞTURUYOR

Federal suçlamada Brown'un Uluslararası Silah Satış Kontrol Yasası kapsamında izinsiz savunma hizmeti sağladığı öne sürülüyor. Yetkililer, bu tür hizmetlerin ulusal güvenlik açısından ciddi risk oluşturduğunu ve ABD personelinin bu kapsamda yabancı askeri birimlere eğitim vermesinin yasak olduğunu kaydetti.

Brown'un Çin'deki faaliyetleriyle ilgili ayrıntılarda, 2023'ten bu yana bu eğitimlere katıldığı iddialarının bulunduğu belirtiliyor. ABD hükümeti, izinsiz eğitim sağlamanın ulusal güvenliği zayıflatabileceği gerekçesiyle açıklama yaparken, şahsın 2026'da Türkiye'ye dönüş sonrası tutuklandığı bildirildi.

BENZER VAKALAR GÜNDEME GELMİŞTİ

Bu olay, benzer suçlamalarla karşı karşıya kalan eski askeri personeller hakkındaki uluslararası soruşturmaların bir parçası olarak değerlendiriliyor. Önceki yıllarda başka eski ABD askeri pilotlarının da Çinli pilotlara eğitim verdiği iddiasıyla hukuki süreç yaşadığı vakalar gündeme gelmişti. Brown'un önümüzdeki günlerde Indiana'nın güney bölgesindeki bir hâkim karşısına çıkarılması bekleniyor.