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Eski ABD Başkanı Barack Obama, Londra'nın Downing Sokağı'ndaki Başbakanlık Ofisi'nde görüldü.

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Eski ABD Başkanı Barack Obama, Londra'nın Downing Sokağı'ndaki Başbakanlık Ofisi'nde görüldü. Son ziyareti 8 yıl önce olan Obama'nın, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile bir araya gelmesi bekleniyor. Bu toplantının resmi olmayacağı ve gizli bir gündemle gerçekleşebileceği belirtiliyor. Obama'nın, Obama Vakfı ile ilgili çalışmalar için Londra'da olduğu tahmin ediliyor.

Eski ABD Başkanı Barack Obama, Londra'nın Downing Sokağı'ndaki Başbakanlık Ofisi'nde görüldü. Obama, 2009'dan 2017'ye kadar ABD Başkanlığı görevini yaptıktan sonra, en son 8 yıl önce Downing Sokağı 10 Numara'da görülmüştü. Bu son ziyaretiyle ilgili detaylar belirsizliğini korurken, Obama'nın İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile bir araya gelmesi bekleniyor. Ancak, bu toplantının resmi olmayacağı ve gizli bir gündemle gerçekleşebileceği belirtiliyor.

İngiliz basını, Obama'nın ziyaretinde "her şeyin çok gizli olduğunu" ve eski ABD Başkanı ile Rishi Sunak'ın daha önce tanışmamış olabileceğini yazdı. Bu durum, Obama'nın ne tür konuları ele alacağı ve hangi ortak projeleri görüşeceği konusunda merak uyandırıyor.

Obama'nın, "insanlara dünyalarını değiştirmeleri için ilham vermeye, güçlendirmeye ve bağlantı kurmaya yardımcı olduğu" belirtilen Obama Vakfı adlı vakfı ile ilgili çalışmalar için Londra'da olduğu tahmin ediliyor. Bu bağlamda, Obama'nın ziyareti sadece siyasi ilişkilerin güçlendirilmesiyle sınırlı olmayabilir, aynı zamanda küresel konularda işbirliği ve toplumsal değişim için yeni fırsatlar arayışına işaret edebilir.

Obama'nın Londra ziyareti, hafta sonu Belçika kraliyet ailesiyle yaptığı görüşmenin ardından gerçekleşti. Bu ziyaretlerin arkasında yatan sebepler ve Obama'nın uluslararası ilişkilerdeki rolü, medya ve siyaset çevrelerinde dikkatle takip edilmekte ve tartışılmaktadır.

Eski ABD Başkanı Barack Obama, Londra'nın Downing Sokağı'ndaki Başbakanlık Ofisi'nde görüldü.

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

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