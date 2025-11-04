Eski ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney Hayatını Kaybetti

Eski ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney 84 yaşında hayatını kaybetti.

Ailesinin yaptığı açıklamada Cheney'nin "zatürre ve kalp-damar hastalığına bağlı komplikasyonlar nedeniyle" öldüğü kaydedildi.

Açıklamada Dick Cheney'nin 3 Kasım akşamı öldüğü de ifade ediliyor.

Cheney, George W. Bush yönetiminde başkan yardımcılığı yapmış, Irak'ın 2003 yılındaki işgalinde merkezi bir rol oynamıştı.

Ayrıca 1989-1993 yılları arasında da savunma bakanı olarak görev yaptı.

Cheney, 2024 ABD seçimlerinde Demokratların adayı Kamala Harris'i destekledi. Bu Cumhuriyetçi parti içinde tartışma yarattı.

Irak savaşı ile anılıyor

El Kaide'nin 11 Eylül 2001'de New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'ne ve Washington'daki Pentagon'a düzenlediği saldırılardan sonra, dönemin ABD Başkanı George W. Bush, Irak'ı işgal etme planları yapmaya başladı.

20 Mart 2003 sabahı, " Irak'a Özgürlük Operasyonu" adı altında, 295 bin ABD ve müttefik askeri Kuveyt sınırını geçerek Irak'a girdi ve işgal başladı.

Kürt Peşmerge güçlerinin 70 bin üyesi, ülkenin kuzeyinde Irak güçleriyle savaştı.

Irak ordusu Mayıs ayının başında yenildi ve rejim devrildi. Saddam Hüseyin daha sonra yakalandı, yargılandı ve idam edildi.

Ancak Irak'ta kitle imha silahı bulunamadı.

2004 yılında ülkede mezhep çatışmaları alevlendi. Daha sonraki yıllarda Irak'ın Sünni ve Şii grupları arasında iç savaş yaşandı.

ABD askerleri Irak'tan ancak 2011'de çekildi.

2003-2011 yılları arasında Irak'ta 461 bin kişinin savaşa bağlı nedenlerle öldüğü ve savaşın 3 trilyon dolara mal olduğu tahmin ediliyor.