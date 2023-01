Esad, yeniden görüşme için şartlarını sıraladı! Suriye'nin kuzeyine yapılan operasyonların sona erdirilmesini istedi

Rusya'nın başkenti Moskova'da geçtiğimiz haftalarda savunma bakanları düzeyinde yapılan görüşmenin ardından Türkiye ile Suriye arasında yeni temasın kurulup kurulmayacağı merak konusu oldu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Suriye-Rusya arasında şubat ayı başında görüşme olabileceğini söyledi.

ESAD, PUTİN'İN SURİYE TEMSİLCİSİYLE GÖRÜŞTÜ

Suriye Devlet Başkanlığı'nın açıklamasına göre, Beşar Esad,Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev'le başkent Şam'da bir araya geldi. Esad, istihbarat şeflerini ve savunma bakanlarının ardından dışişleri bakanları ve devlet başkanları düzeyinde devam etmesi planlanan üçlü görüşmeler hakkında açıklamalarda bulundu.

"GÖRÜŞMELER RUSYA-SURİYE ARASINDA KOORDİNE EDİLMELİ"

Beşar Esad, Türkiye-Suriye-Rusya temsilcileri arasındaki görüşmelerin somut sonuç vermesi için şartlarını sundu. Esad, "Bu tür görüşmeler, verimli olması ve Şam'ın beklediği somut hedeflere ulaşılması için Rusya ve Suriye arasında önceden koordine edilerek ve planlanarak hazırlanmalı" ifadelerini kullandı.

"SURİYE'NİN KUZEYİNDEKİ OPERASYONLARI DURDURMA" ÇAĞRISI

Beşar Esad, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yaptığı operasyonları sona erdirmesi gerektiğini söyledi. Moskova'nın üçlü görüşmeleri değerli bulduğunu kaydeden Lavrentyev, bu görüşmelerin sürmesinin ve dışişleri bakanları düzeyinde temasların kurulmasının önemli olduğunu vurguladı.

"BİR DİZİ GÖRÜŞMELER ZİNCİRİNİ BAŞLATMIŞ OLACAĞIZ"

Öte yandan geçtiğimiz ay açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili şunları söylemişti: "Biz, şu an itibarıyla Suriye-Türkiye-Rusya üçlü olarak bir adım atalım istiyoruz. Bunun için de önce istihbarat örgütlerimiz bir araya gelsin, ardından savunma bakanlarımız bir araya gelsin, daha sonra dışişleri bakanlarımız bir araya gelsin. Onların yaptığı görüşmelerden sonra da biz liderler olarak bir araya gelelim. Bunu da Sayın Putin'e teklif ettim. O da buna olumlu baktı. Böylece bir dizi görüşmeler zincirini başlatmış olacağız. Süratle adım atılması gereken bir diğer konu daha var. O da nedir? Terör örgütleri Suriye'de, özellikle Suriye'nin kuzeyinde rahat durmuyorlar. Zaman zaman ülkemizi oradan tehdit, tahrik ediyorlar, her şeyi yapıyorlar. Bizim de Soçi Mutabakatı olsun, Astana olsun buralarda verilmiş kararımız var. Nedir bu karar? Sınırımızdan 30 kilometre güneyde biz rahatsız edildiğimiz zaman bu bizim güvenlik koridorumuzdur. Bu güvenlik koridorunda biz her türlü adımı atarız."