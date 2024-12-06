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Esad rejimi, Hama'yı Humus'a bağlayan kritik köprüyü savaş uçaklarıyla vurdu

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Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar; Halep, İdlib ve Tel Rıfat'ın ardından Hama'yı da tamamen ele geçirdi. Suriye ordusu ise Hama'nın kaybı sonrası Humus'u güvence altına almak için 2 şehri birbirine bağlayan El-Rastan köprüsünü savaş uçaklarıyla vurdu. Humus'a 48 km uzaklıkta bulunan köprünün vurulmasının ardından Suriye televizyonu Humus Valisi'nin "Valilik'te güvenliğin sağlanması için her türlü tedbiri aldık" şeklindeki sözlerini aktardı.

27 Kasım Cuma günü Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan muhalifler, Halep, İdlib ve Tel Rıfat'ın ardından dün akşam saatlerinde Hama'da da kontrolü sağladı.

Gelişme Esad rejimini paniğe sevk ederken askeri kaynaklar Suriyeli silahlı grupların şu anda Suriye'nin en büyük valiliği olan Humus şehrinin merkezine 48 km uzaklıkta olduğunu bildirdi.

ESAD REJİMİ KRİTİK KÖPRÜYE BOMBA YAĞDIRDI

AFP'nin son dakika haberine göre Cuma gününün ilk saatlerinde bir açıklama yapan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Esad rejiminin hava saldırılarının Humus ve Hama şehirlerini birbirine bağlayan kritik köprüyü hedef aldığını, Suriye ordusunun Hama kaybının ardından Humus'u güvenci altına almaya çalıştığını söyledi.

Esad rejimi, Hama'yı Humus'a bağlayan kritik köprüyü savaş uçaklarıyla vurdu

"HAMA İLE HUMUS ARASINDAKİ YOLU KESMEYE ÇALIŞTILAR"

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, "Savaş uçakları, Humus ve Hama şehirlerini birbirine bağlayan Humus-Hama otoyolundaki El-Rastan köprüsünü hedef alarak ve köprünün etrafındaki mevzilere saldırarak Hama ile Humus arasındaki yolu kesmeye ve Humus şehrini güvence altına almaya çalışarak birkaç hava saldırısı düzenledi" dedi.

Esad rejimi, Hama'yı Humus'a bağlayan kritik köprüyü savaş uçaklarıyla vurdu

200 ASKERİ ARAÇ HUMUS'A ÇEKİLDİ

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi yayın organları Al-Arabiya/Al-Hadas'a, Humus kırsalındaki Talbiseh şehrinin de grupların elinde olduğunu söyledi. Ayrıca 200'den fazla askeri aracın güney Hama kırsalından Humus'a çekildiğini de doğruladı.

Esad rejimi, Hama'yı Humus'a bağlayan kritik köprüyü savaş uçaklarıyla vurdu

HUMUS VALİSİ: HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALDIK

Öte yandan Suriye televizyonu, Humus Valisi'nin "Valilik'te güvenliğin sağlanması için her türlü tedbiri aldık" şeklindeki sözlerini aktardı. Bu gelişmeler, Suriye ordusunun stratejik Hama şehrini kaybettiğini kabul etmesi ve şehirde konuşlanan askeri birimlerinin "yeniden konuşlanıp şehrin dışına taşındığını" açıklamasının ardından geldi.

ŞAM SİGORTASI

Al Arabiya'ya göre Suriye ordusu açısından stratejik kabul edilen Hama'da kontrolü kaybettikten sonra yaklaşık 219 kilometre güneydeki başkent Şam'ın güvenliğinin sağlanması gerekiyor. Suriye Gözlemevi'ne göre, Suriye'de 2020'den bu yana bu çaptaki ilk çatışmalarda sivil ve askeri personelin ölü sayısı 826'ya yükseldi. Birleşmiş Milletler Suriye Krizi Bölgesel İnsani Yardım Koordinatör Yardımcısı David Cardin'in Agence France-Presse'ye doğruladığı bilgiye göre bu durum aynı zamanda İdlib ve Halep'in kuzeyinde 110 binden fazla insanın yerinden edilmesine yol açtı.

Esad rejimi, Hama'yı Humus'a bağlayan kritik köprüyü savaş uçaklarıyla vurdu
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıRıdvan Emiroğlu:

Mimar Sinanların torunları o köprüyü yeniden yapar ve Allah’ın izni ile geçerler istikamet Şam ve sonrası kudus

Yorum Beğen3
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