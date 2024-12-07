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Esad rejimi Fırat Nehri'nin doğusundan çekildi! Kontrol ettiği bölgeleri PKK/YPG'ye bıraktı

Esad rejimi Fırat Nehri'nin doğusundan çekildi! Kontrol ettiği bölgeleri PKK/YPG'ye bıraktı
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Muhaliflere karşı günlerdir alan kaybeden Suriye rejimi çekildiği bölgeleri terör örgütü PKK/YPG'ye terk ediyor. Son olarak Fırat Nehri'nin doğusundan çekilen rejim güçleri, Haseke il merkezi ve Kamışlı ilçesinde kontrol ettiği bölgeleri terör örgütünün işgaline bıraktı.

27 Kasım'da Suriye'nin kuzeyinde yer alan Halep'te rejim güçleriyle çatışmaya başlayan muhalifler, başkent Şam'dan önce kritik konumda bulunan Humus'a kadar geldi. Son olarak muhalifler, rejim güçlerinin elinden Dera ve Suveyda kentlerinin kontrolünü de eline aldı. Ürdün sınırında yer alan Dera, 13 yıl önce Esad yönetimine karşı "ayaklanmanın beşiği" olarak sembolik öneme sahip.

ESAD, FIRAT'IN DOĞUSUNDAN ÇEKİLDİ

Bölgeden sıcak gelişmeler gelmeye devam ederken Esad'dan yeni bir karar geldi. Esed rejimi güçleri, ülkenin kuzeydoğusunda PKK/YPG'yle işbirliği içinde varlık gösterdiği Haseke il merkezi ve Kamışlı ilçesinden çekildi. Fırat Nehri'nin doğusundan çekilen rejim güçleri, Haseke ve Kamışlı'da kontrol altında tuttuğu bölgeleri terör örgütü PKK/YPG'nin işgaline bıraktı. Rejim ordusu dün de ülkenin doğusunda Irak sınırındaki Deyrizor ilinde konuşlu güçlerinin bazılarını çekmiş, il merkezini terör örgütü PKK/YPG'ye devretmişti.

TERÖR ÖRGÜTÜ TEHDİDİ BÜYÜYOR

Deyrizor il merkezi, havaalanı ve birçok stratejik noktayı PKK/YPG'ye devreden Suriye rejim ordusu ve İran destekli güçler, buradan başkent Şam ve Şam'a açılan kapı durumundaki Humus vilayetine hareket etmişti. Rejim güçlerinin çekilmesiyle eş zamanlı, Fırat Nehri'nin doğusuna doğru yayılmaya başlayan terör örgütü, uzun bir hatta geniş bir sahayı işgal ediyor.

Daha önce, Münbiç ilçesinin doğu yakasından güneye Irak sınırına ulaşan Fırat Nehri'nin büyük ölçüde doğusunu işgalinde tutan PKK/YPG, ülkenin orta ve güney kesimlerinde nehrin batısına yayılacak şekilde hareket ediyor. Rejim güçlerinin hakim olduğu ancak hızla çıktığı alana yayılan terör örgütü, bu sahanın kuzey ucundaki Münbiç'e doğru da ilerlemeye çalışıyor.

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı. Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı.

Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı. Suriye'nin Ürdün sınırındaki Dera ilinde 6 Aralık'ta operasyon başlatan askeri muhalifler, çatışmaların ardından il merkezini rejim güçlerinden geri almıştı. Ülkenin güneyindeki Suveyda il merkezi de 7 Aralık'ta muhalif grupların kontrolüne geçmişti. Suriye Milli Ordusu'nun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarılmıştı.

Haberler.com / Ayça Elal - Dünya
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Yorumlar (27)

Haber YorumlarıÇetin Kılıç:

Kürtlere ait olanı gerçek sahiplerine bıraktı. Niye bu kadar şaşırdınız? Niçin zorunuza gidiyor? Nedir bu düşmanlık Kürtlere karşı !

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Haber YorumlarıObjektif Vatandaş:

Bin yıllık kardeşlerimize bırakmış yani gerçek sahiplerine. İşgal mişgal hayırdır ne oluyoruz?

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Haber YorumlarıAhmet Erdem:

Artık Türkiyenin fiilen Harekete geçme vakti gelmiştir bu fırsat kaçırılmamalı, şimdi temizlendi temizlendi bi kırk yıl daha uğraşmayalım

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Haber YorumlarıSerkan Taşdemir:

Sonunu geliyor Türkleri taniyacaksinizzzz

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Bop tıkır tıkır işliyor Akp ve Mhpli çakma vatanseverler tedirgin

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Haber YorumlarıMahmut Çevik:

Olacağı buydu Amerika’ya Suriye hayırlı olsun

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Haber YorumlarıCumali Keleş:

Hizbullah esadı destekledi, hamasta Aynı hepsi senaryo. müslüman olduğunu zannedenler uyanın

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Haber YorumlarıSedat Marankoz:

İsrail komşu oluyor bize. Bizimkilerde yardımcı oluyor plan tıkır tıkır işliyor. Yukarıdan deniz yolu kapandı aşağıdan açıyorlar

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Haber YorumlarıAhmet null:

Şimdi savaş uçaklarını gönder reis dümdüz edelim

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

WOW TEBRİKLER !

Yorum Beğen11
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