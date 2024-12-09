Görüntü Türkiye'den! Esad'a benzeyen adamın görüntüsü viral oldu

Suriye'de 13 yıldır devam eden iç savaşın seyri, 27 Kasım'da Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) liderliğindeki muhalif grupların başlattığı saldırılarla hızla değişti. Rejim karşıtı güçler, 7 Aralık gecesi başkent Şam'a girdi. Suriye lideri Beşar Esad ve ailesi ise Rusya'ya sığındı.

ESAD'A BENZEYEN ADAM GÜNDEM OLDU

Tüm dünya bölgede olan biteni yakından takip ederken Diyarbakır'da çekilen bir görüntü kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Esad'a benzerliğiyle dikkat çeken bir adamın Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bir GSM dükkanından çıktığı anlar, vatandaşın kamerasına yansıdı.

"KORUMASIYLA TELEFONCUDAN ÇIKTI"

Esad'a benzeyen adamın sokakta yürüdüğü anları kayda alan vatandaş, "Esad iki tane korumasıyla birlikte telefoncudan çıktı. Evet şimdi yürüyorlar" demesi de dikkatlerden kaçmadı.