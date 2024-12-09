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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'a benzerliğiyle dikkat çeken vatandaşın görüntüleri kısa sürede viral oldu.

Suriye'de 13 yıldır devam eden iç savaşın seyri, 27 Kasım'da Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) liderliğindeki muhalif grupların başlattığı saldırılarla hızla değişti. Rejim karşıtı güçler, 7 Aralık gecesi başkent Şam'a girdi. Suriye lideri Beşar Esad ve ailesi ise Rusya'ya sığındı.

ESAD'A BENZEYEN ADAM GÜNDEM OLDU

Tüm dünya bölgede olan biteni yakından takip ederken Diyarbakır'da çekilen bir görüntü kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Esad'a benzerliğiyle dikkat çeken bir adamın Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bir GSM dükkanından çıktığı anlar, vatandaşın kamerasına yansıdı.

"KORUMASIYLA TELEFONCUDAN ÇIKTI"

Esad'a benzeyen adamın sokakta yürüdüğü anları kayda alan vatandaş, "Esad iki tane korumasıyla birlikte telefoncudan çıktı. Evet şimdi yürüyorlar" demesi de dikkatlerden kaçmadı.

Görüntü Türkiye'den! Esad'a benzeyen adamın görüntüsü viral oldu
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Dünya
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Esad'ın sığındığı Rusya'dan yeni açıklama
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Askeri helikopter düştü: 1'i tuğgeneral 6 askerimiz şehit
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMÜCAHİT KELEŞ:

harbi aynı o.suriler adamı goturmesinler

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