Üye Girişi
Haberler
Rusya: Esad ülkeyi terk etti ve iktidarı barışçıl yollardan devretme talimatı verdi

Rusya ülkesini terk eden Esad'ın verdiği son talimatı açıkladı

 Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in neredeyse tamamını kontrol altına aldı

Münbiç operasyonu başladı! Çok sayıda teröristi esir aldılar

 Dışişleri Bakanı Fidan: Milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine dönebilir

"Milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine dönebilirler"
Şam'daki kaostan faydalanıp Merkez Bankası'nı yağmaladılar

Görüntü infial yarattı, paranın patronundan açıklama geldi

Esad'ın sarayı yağmalandı: Kimi ateş açtı kimi tabak aldı kimi valizini doldurdu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'de muhalif güçlerin başkent Şam'ı ele geçirmesinin ardından tarihi anlar yaşandı. Halk, ülkeden kaçan Beşar Esad'ın cumhurbaşkanlığı sarayını yağmaladı. Sosyal medyada gündem olan görüntülerde kimi havaya ateş açtı, kimi tabak aldı kimi de valizini doldurdu.

Suriye'de HTŞ öncülüğündeki muhalif güçlerin başkent Şam'da kontrolü tamamen ele almasının ardından 61 yıllık Baas rejimi çöktü. 12 gün içinde yaşanan son gelişmenin ardından Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ülkeyi terk ederken nereye gittiği henüz netlik kazanmadı.

ESAD'IN SARAYI YAĞMALANDI

Tarihi gelişmenin ardından ülkede halk sokağa çıkıp kutlama yaptı. Simgesel görüntülerin yaşandığı olayda halk, bir yandan ülkenin dört bir yanındaki Esad heykellerini parçalarken bir yandan da Şam'daki cumhurbaşkanlığı sarayını yağmaladı.

Sosyal medyada gündem olan görüntülerde, saraya giren Suriyelilerden kiminin havaya tüfekle ateş açtığı kiminin tabak, kase gibi eşyalar aldığı kiminin de valizini doldurduğu görüldü. Kullanıcılar görüntülere, "Saray halktan çalınan paralarla yapıldıysa yıkılmaya, talana mahkumdur.", "Mutlak son", "Diktatörlerin sonları hiç değişmez", "Halkın olan halka dönüyor" gibi yorumlar yaptı.

SARAY HAKKINDA

Başkanlık Sarayı Şam'ın batısında, Mezzeh mahallesinin kuzeyindeki Mezzeh Dağı'nda, Kasiyun Dağı'nın yanında yer alıyor ve şehre bakıyor. Ana bina 31.500 metrekareyi kaplıyor. Mezzeh Dağı platosunun tamamı saray binasının bir parçası, güvenlik duvarı ve gözetleme kuleleri ile çevrili bir yapı. Sarayın büyük ölçüde Carrara mermeriyle kaplanmış boş odalardan oluşuyor.

Japon mimar Kenzo Tange tasarımla anılsa da, sarayın inşaatı başlamadan önce projeden istifa ettiği söyleniyor. Öndeki pirinç kapılar, ünlü Suriyeli-Yahudi metal işçiliği sanatçısı Maurice Nseiri tarafından yapılırken saray binası yaklaşık 510.000 metrekareyi kapsıyor ve ayrıca özel bir başkanlık hastanesi ile Cumhuriyet Muhafızları karargahını da içeriyor.

Hafız Esad ilk olarak 1979'da binanın planlarını devreye aldı. Bina bir "feodal mimari" biçimi olarak etiketlendi. Saray, hükûmet delegasyonlarını ve yabancı hükümet ziyaretçilerini ağırlamak için sıklıkla kullanılıyordu. 27 Ekim 1994'te Bill Clinton, Suriye ve İsrail arasında bir barış planı müzakere etmek için sarayda Hafız Esad ile bir araya geldi. Bugüne kadar da Beşar Esad'ın ailesi konutta yaşıyordu.

Esad'ın sarayı yağmalandı: Kimi ateş açtı kimi tabak aldı kimi valizini doldurdu
Haberler.com / Çağla Taşçı - Dünya
img

Tomar tomar para taşımaya son! Alışverişte Türk Lirası'na geçtiler
img

En çok tartışılan pozisyondu! Yorumcular tek görüşte birleşti
img

Çok net gol kaçtı! Tempo bir an olsun düşmüyor
500

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıisa kızmaz:

Bu olmadı işte. Beytülmal. Devlete ait şeyleri çalmak kimseye fayda getirmez.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıElif Koşan:

maşallah tamda dine göre bir davranış çalmak orda helal sanırım ne güzel ülkeniz temizlendi kutlayın ama çalmak nedir yani

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Turk:

Boyle devletmi kurulur.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

KAYSERİSPOR ALANYASPOR MAÇI CANLI, HD İZLE | Kayserispor Alanyaspor maçı şifresiz izleme linki! SİVASSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! Sivasspor Galatasaray maçı şifresiz, HD izleme linki Instagram çöktü mü? 8 Aralık Instagram'a neden girilmiyor? Yarın okullar tatil mi? 9 Aralık Pazartesi okullar tatil edilecek mi? DEPREM Mİ OLDU? Deprem nerede oldu? 8 Aralık son deprem raporları! EYÜPSPOR SAMSUNSPOR MAÇI CANLI İZLE | Bein Sports 2 Eyüpspor Samsunspor maçı frekans bilgileri Sivasspor Galatasaray maçı 11'ler! Sivasspor - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sivasspor Galatasaray maçı izleme linki var mı? SON DAKİKA: Esad'ın uçağı düştü mü? BEŞAR ESAD NEREDE? Esad kaçtı mı? Beşar Esad kaçtı mı? Esad nereye kaçtı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.