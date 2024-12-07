Esad'ın sağ kolundan Şam'da gövde gösterisi

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Suriye İçişleri Bakanı, Esad karşıtı muhalif güçlerin ilerlediği Şam sokaklarında yaptığı açıklamada "2014 yılında Şam daha kötüsünü gördü başkentin ortalarına kadar gelmişlerdi. Şam, direnecektir. Humus'a bakın, giremediler" ifadelerini kullandı.

Esad karşıtı silahlı güçlerin ilerleyişini sürdürdüğü Suriye'de sıcak bir gece yaşanıyor. Halep ve Hama geçtiğimiz günlerde muhaliflerin kontrolüne geçerken; Esad rejimi de peş peşe yaptığı açıklamalarla savaşmayı sürdüreceğini ifade ediyor.

İÇİŞLERİ BAKANI ŞAM SOKAKLARINDA

Suriye İçişleri Bakanı, Esad karşıtı muhalif güçlerin ilerlediği Şam sokaklarında bir televizyon kanalına konuştu. Bakan burada yaptığı açıklamalarda "Medyada dolaşan iddiaların hiçbiri doğru değil, az önce o mahalleleri gezdim. 2014 yılında Şam daha kötüsünü gördü başkentin ortalarına kadar gelmişlerdi. Şam, direnecektir. Humus'a bakın, giremediler" ifadelerini kullandı.

GENELKURMAY BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Esad rejimine bağlı silahlı güçler de yaptıkları bir açıklama ile savaşmaya devam edeceklerini duyurdu. Suriye Rejim Genelkurmay Başkanı tarafından yapılan açıklamada, medya organlarının yanıltıcı bilgiler sunduğunu iddia etti. Genelkurmay başkanı ayrıca Halep, Hama ve Humus'ta operasyonlar yürüttüklerini de belirtti.

Yapılan açıklamada "Biz Halep güneyi, Hama batısı ve Humus'ta belirli operasyonlar yürütmeye devam ederken, muhaliflerle bağlantılı medya platformları yanıltıcı haberler yayıyor. Şam ve etrafı ise güvence altına alındı" ifadeleri kullanıldı.

MUHALİFLER ŞAM'DA

Suriye'nin başkenti Şam'ın güneybatısında rejim güçlerine karşı ilerleyen gruplar, başkentin güney banliyölerine girmeye başladı. Muhaliflerin birkaç saat içerisinde başkent Şam'ın merkezine kadar girmesi bekleniyor.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.

Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı. Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı.

Suriye'nin Ürdün sınırındaki Dera ilinde 6 Aralık'ta operasyon başlatan askeri muhalifler, çatışmaların ardından il merkezini rejim güçlerinden geri almıştı. Suriye Milli Ordusu'nun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarılmıştı.

Esad'ın sağ kolundan Şam'da gövde gösterisi
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
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