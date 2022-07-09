Esad, 11 yıl sonra Halep'e gitti, halkla bayramlaştı - Haberler

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Esad, 11 yıl sonra Halep'e gitti, halkla bayramlaştı

İhlas Haber Ajansı - Dünya
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Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ülkedeki iç savaşın ardından 11 yıl sonra Halep'e gelerek bayram namazı kıldı. Daha sonra halka hitap eden Esed, konuşmasından sonra çevredekilerle bayramlaştı.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 11 önce başlayan iç savaşın ardından Halep'i ilk kez ziyaret etti. Esad ziyaretinde üst düzey hükümet yetkilileriyle birlikte Abdullah Ibn Abbas Camisi'nde bayram namazını kıldı.

Halka hitap eden Esad, tarihi çarşıları ziyaret ettiğini ve bir termik santralin açılışını yaptığını söyledi. Esad'ın dün başlayan Halep ziyaretinde eşi Esma Esad ve iki oğluyla kızı da yer aldı.

Pazar yerinde Esad, halkla bir araya gelerek sohbet etti. Suriye'deki karışıklığın en yoğun hissedildiği şehir olan Halep'in tamamı ise Şam yönetimi kontrolünde değil. Halep'in bazı bölgelerinde Türkiye'nin desteklediği gruplar yer alırken bazı kesimlerde de PKK/YPG'nin uzantısı SDG yer alıyor.

Türkiye sınırına yaklaşık 60 kilometre mesafedeki Halep, 2011 yılında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a yönelik protestoların başlangıcında yaşanan karışıklıktan fazla etkilenmedi. Ancak Temmuz 2012'de o dönemde artık silahlı bir yapıya dönüşen muhalif gruplar, bu önemli kenti yönetimin elinden almak üzere büyük bir operasyon başlattı. Suriye'nin en önemli ticaret merkezlerinden Halep'in, 4 milyon olan nüfusu iç savaştan sonra 350 bine kadar geriledi.

İhlas Haber Ajansı / Dünya

Kurban Bayramı Beşşar Esed Suriye Politika Dünya Haberler

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