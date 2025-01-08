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Erzurum'da 4.5 büyüklüğündeki depremin ardından uzmanından korkutan uyarı

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Erzurum'un Pasinler ilçesinde meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremin ardından jeoloji mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş'tan korkutan uyarı geldi. 6 Şubat depremlerinin Doğu Anadolu fayının kuzeydoğu uzantısı üzerinde önemli stres artışına neden olduğunu belirten Bektaş, "Erzurum yöresi gecikmiş artçıları M6-7 depremi üretebilir." ifadelerini kullandı.

AFAD Deprem Dairesi, saat 04.30'da Erzurum'un Pasinler ilçesinde 4.5 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini açıkladı. Sarsıntının derinliği 14.81 kilometre olarak ölçüldü. Sabaha karşı meydana gelen deprem bölge halkını tedirgin ederken jeoloji mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş'tan dikkat çeken açıklamalar geldi.

"ERZURUM'DA 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLABİLİR"

Osman Bektaş, Erzurum'daki depremin Doğu Anadolu fayı üzerindeki 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin tetikleyici etkisiyle meydana geldiğini belirtti. Erzurum yöresinde orta büyüklükte depremler yaşandığını hatırlatan Bektaş, kentte 6 veya 7 büyüklüğünde deprem olabileceğini söyledi. Bektaş, "Doğu Anadolu Fayı üzerinde 2023 Kahramanmaraş 7,8 ve Elbistan 7,5 depremleri fayın kuzeydoğu uzantısı üzerinde önemli stres artışına neden olmuş, Erzurum yöresinde orta büyüklükte depremler yaşanmıştı. Erzurum yöresi gecikmiş artçıları M6-7 depremi üretebilir." ifadelerini kullandı.

ARTÇILAR PEŞ PEŞE GELDİ

Kandilli Rasathanesi, Erzurum'un Pasinler ilçesi Taşlıçayır merkezli olmak üzere; sabah saat 04:30'da 4.5, saat 04:43'te 2.5 ve saat 05.05'de 1.9 büyüklüğünde üç ayrı sarsıntının kaydedildiğini açıkladı.

AFAD da benzeri şekilde yaptığı açıklamada; Erzurum Pasinler İlçesi Taşlıçayır'da 04:30'da 4.5, 04:43'de 2.5, 05:05'de 1.9 ve 05:13'de 1.4 büyüklüklerinde sarsıntılar olduğunu paylaştı.

Erzurum'da 4.5 büyüklüğündeki depremin ardından uzmanından korkutan uyarı
Haberler.com / Çağla Taşçı - Dünya
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSabri:

insanogluna rahat yok bu kıyamete kadar böyle

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