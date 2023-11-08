Erzincan'da Minik Arkadaş Grubu Harçlıklarını Filistin'e Bağışladı

Erzincan'da minik arkadaş grubu kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını Filistin'e bağışladı.

Erzincan'da Yunus Emre Mahallesinde oturan minik arkadaş grubu, Gazze'deki kardeşlerine destek olmak için seferber oldular.

Minik çocuklar, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını Gazzeli mazlum ve mağdur çocuklara ulaştırılmak üzere İl Müftüsü Muharrem Gül'e teslim etti. Duyarlılıklarından ötürü minik çocukları ve ailelerini tebrik eden Müftü Gül, "Kalpleri sevgiyle dolu minik çocuklarımız haçlıklarını Filistin'e gönderilmek üzere bize teslim etmeleri hepimizi çok duygulandırdı. Göstermiş oldukları bu hassasiyetten dolayı güzel yavrularımızı ve ailelerini tebrik ediyorum. Rabbimizden kabulünü niyaz eder, yavrularımıza bereketli ömürler dilerim" dedi. - ERZİNCAN