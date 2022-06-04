Paşinyan'ın evine yürüdüler! Ermenistan'da polis ile protestocular arasında çatışma çıktı: 60 yaralı - Haberler

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da mayıs ayı başından beri yaşanan protestolar devam ediyor. Dağlık Karabağ savaşını kaybetmesinden sonra Türkiye ve Azerbaycan ile müzakere başlatılması yönünde politika sürdüren Başbakan Nikol Paşinyan'ın kararlarına tepki gösteren muhalefet üyeleri, akşam saatlerinde başkent Erivan'daki Fransız Meydanı'nda toplandı. Göstericiler yürüyüşleri sırasında Paşinyan karşıtı sloganlar attı.

HÜKÜMET BİNASINA YAKLAŞINCA MÜDAHALE BAŞLADI

Yürüyüş sırasında Ermeni polisinin müdahalesi olmazken, kalabalığın hükümet binasına yaklaşmasıyla polis harekete geçti. Etten duvar örerek protestocuların geçişini engelleyen polis, göstericilerin geri adım atmaması üzerine sert müdahaleye başladı. Göstericileri coplayarak uzaklaştırmaya çalışan polisler, bazı kişileri yerlerde sürükleyerek gözaltına aldı.

PAŞİNYAN'IN KONUTU DA GÖSTERİCİLERİN HEDEFİNDEYDİ

Polisin hükümet binasına gelişlerini engellediği göstericilerin bir kısmı rotasını Paşinyan'ın konutuna çevirdi. Hükümet binasının hemen yakınında bulunan konuta yönelen göstericiler attığı sloganlarla Paşinyan'ın istifasını istedi. Seslerini duyurmaya çalışan grup yine polisin müdahalesiyle karşılaştı. Göstericilere burada da polis tarafından sert müdahalede bulunulurken, çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Nikol Paşinyan

10 KİŞİ TABURCU EDİLDİ, 50 KİŞİ TEDAVİ ALTINDA

Ermenistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 39'u polis olmak üzere toplam 60 kişi hastanelere kaldırıldı. 10 kişi taburcu edilirken, yaralı 50 kişinin tedavilerine devam edildiği belirtildi. Ermenistan basını geç saatlere kadar devam eden gösterilerde 100'den fazla kişinin gözaltına alındığını aktardı. Ermenistan İçişleri Bakanlığı ise gözaltı sayısına yönelik açıklama yapmadı.