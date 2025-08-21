Erin Kasırgası North Carolina'ya Ulaşıyor

ABD'nin Atlantik Okyanusu kıyısı boyunca ilerleyen Erin Kasırgası, North Carolina'da zorunlu tahliye emirleri ve şiddetli sel uyarılarıyla etkisini göstermeye hazırlanıyor.

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde yaklaşan Erin Kasırgası nedeniyle Hatteras Adası sakinlerine yönelik zorunlu tahliye emri ve şiddetli sel uyarısı verildi. Meteoroloji uzmanları, 2025 yılının ilk kasırgası olan Erin'in karaya ulaşmadan ilerlemeye devam edeceğini ancak, ABD ile Kanada'nın doğu kıyılarında dalga ve akıntılar oluşturmasının beklendiğini açıkladı. Ülkenin Atlantik kıyısına hızla ilerleyen kasırganın akşam saatlerinde kategori 3 şiddetinde ana karaya ulaşması öngörülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
