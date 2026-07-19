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KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve beraberindeki heyeti kabul etti

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve beraberindeki heyeti kabul etti
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KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 52. yıl dönümü vesilesiyle KKTC'de bulunan Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem ve beraberindeki heyeti kabul etti.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 52'nci yıl dönümü dolayısıyla KKTC'de bulunan, Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem ve beraberindeki heyeti kabul etti. Kabulde, TC-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkan Vekili Şamil Ayrım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyeleri, Mustafa Cihan Paçacı, Ahmet Erbaş, Semra Dinçer, KKTC- Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Resmiye Eroğlu, Gazeteci Yavuz Donat hazır bulundu.

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, kabulde yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Erhürman'a ziyaret anısına hediye takdiminde bulunuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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