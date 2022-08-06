Erdoğan-Putin görüşmesi Batı'yı panikletti: AB ülkeleri, Türkiye'ye karşı harekete geçilebilir - Haberler

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Erdoğan-Putin görüşmesi Batı'yı panikletti: AB ülkeleri, Türkiye'ye karşı harekete geçilebilir

Soçi'de gerçekleşen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin görüşmesi sonrası Avrupa'da panik havası hakim. İngiliz Financial Times gazetesine konuşan Batılı yetkililer, Türkiye ve Rusya arasında derinleşen işbirliğine karşı endişelerini dile getirdi. Öte yandan bir yetkili, AB'ye üye devletlerin Türkiye'ye karşı yaptırım konusunda harekete geçebileceğini öne sürdü.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetlisi olarak Soçi kentine giderek burada karşılıklı bir görüşme gerçekleştirdi. 4 saat süren görüşmede Suriye'de terörle mücadelede kararlılık teyit edilirken, iki ülke arasındaki iş birliğinin önemine işaret edildi.

İki liderin görüşmesinin ardından Batı dünyası panik havasına girdi. İngiliz Financial Times gazetesinin Erdoğan ve Putin görüşmesine ilişkin haberinde, batılı yetkililerin Türkiye ile Rusya arasındaki derinleşen ekonomik işbirliği konusunda giderek daha fazla endişe duyduğuna dikkat çekildi.

Financial Times'a demeç veren 6 batılı yetkilisinde biri, Türkiye'nin Rusya ile ticaret için bir platform haline geldiğine dair endişelerini dile getirdi.

Türkiye'ye yönelik olası yaptırımların AB içinde bölünmelere neden olacağı ifade eden bir yetkili ise bazı üye devletlerin de harekete geçebileceğini öne sürdü. Açıklamalarında ise "Örneğin ticaretin finansmanına kısıtlama getirilmesini isteyebilirler veya büyük finans şirketlerinden Türk şirketlerine olan finansmanı azaltmalarını isteyebilirler" ifadesini kullandı.

Haberler.com / Emre İliksiz - Dünya

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