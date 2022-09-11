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Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" resti Miçotakis'e Türkçe bile öğretti! Skandal "Dayılık yok" ifadesi

Dünya Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türk jetlerini taciz eden Yunanistan'a yönelik "Bir gece ansızın gelebiliriz" resti Atina yönetiminin uykularını kaçırdı. Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in art arda skandal tepkiler gösterdiği rest sonrası sosyal medyaya düşen bir video ise büyük ses getirdi. Miçotakis'in Erdoğan'a yönelik "Dayılık yok" ifadesini kullandığı konuşmayı izleyenler "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çıkışı Yunan başbakana Türkçe öğrettirdi" yorumunda bulundu.

Ege'de tansiyon gün geçtikçe artıyor. Yunan kuvvetlerinin Ege'deki adaları silahlandırması, ABD'nin ülkelerindeki üslerin sayısını arttırmasına izin vermesi ve son olarak ticari bir gemiye uluslararası sularda taciz ateşi açılması gözleri bölgeye bir kez daha çevirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İzmir'i unutma Yunanistan. Bir gece ansızın gelebilir" sözleri sonrasında gerek Yunan hükümeti gerek ise Yunan basını büyük korku yaşadı. Ettikleri ihlalleri görmeyen ve düşmanca tutuma karşı tutarsız açıklamalarda bulunan Yunanistan'da Başbakan Miçotakis'in gündeminde yaşanan gerginlik vardı.

Miçotakis katıldığı bir programda ülkesinin planlaması ile ilgili açıklamalarda bulunurken Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'ye mesaj vermeye kalktı. Miçotakis, Erdoğan'ın sözlerine karşı 'Hayır' ifadesini kullanırken Türkçe cevap verdi.

"Dayılık yok" sözlerini kullanan Miçotakis'in videosu sosyal medyada bir anda gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çıkışı Yunan başbakana Türkçe öğrettirdi" yorumunda bulundu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan Türkiye Ankara Atina Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

bekir yapici:

yunanistanin en ücra kösesinde konusmasalar bile Türkce bilene rastlarsiniz bilhassa mubadele zamani Türkiyeden göc eden yaslilar yunanca bilmedikleri icin aile icinde Türkce konusuyorlarmis cocuklar torunlar böylelikle ögrenmis ayrica ana lisani türkce ama hristiyan olan Türk karamanlilar var bati trakyada Türklerle bir arada yasayan yunanlilar var

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Sadık:

Muhalefet bu yunana sessiz niye çünkü Amerika abileri

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Recep Yılmazer:

Nasıl yani?tehdit dediğin sadece sözlü olarakmı algılıyorsun.sözlü olmadıkça tehdit anlamayalım.ozaman s300 lerle f16 uçaklarımıza adalardaki teçhizatlara üsleride tehdit olarak görmeyelim..

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