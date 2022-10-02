Erdoğan'ın 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözleriyle panikleyen Yunanistan'dan halka çağrı: Korkmayın

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerinin ardından büyük panik yaşayan Yunanistan cephesinde gerginlik devam ediyor. Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Takis Theodorikakos, Yunan halkına çağrıda bulunarak "Her ihtimale karşı hazırlıklıyız. Tüm güçlerimizi alarma geçirdik. Yunan halkı korkmasın" ifadelerini kullandı.

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Türkiye ve Yunanistan arasında Ege'de yaşanan gerginlik devam ediyor. Yunanistan'ın Türk F-16'larını taciz etmesi, daha sonrasında ise Amerikan menşeili silahların adalara konuşlandırılması Türk tarafında büyük tepkiye neden oldu.

"BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ"

Yunanistan'ın hamlelerine Türkiye'nin cevabı da gecikmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ege konusunda, "Bir gece ansızın gelebiliriz" diyerek Yunan tarafında büyük panik yarattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca "Bedelini ödeyecekler. Avrupa'dan Amerika'dan gelecek yardımlara güveniyorlarsa, yanılıyorlar" diyerek Türkiye'nin kararlılığını da ortaya koydu. Miçotakis ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yalnız olduğunu ve Yunanistan'ın tek olmadığını ileri sürdü.

YUNANİSTAN'DAN VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Yunanistan cephesinde son olarak ise Vatandaşı Koruma Bakanı Takis Theodorikakos açıklamalarda bulundu. Theodorikakos, "Ülke olarak başımıza gelecek her türlü duruma karşı hazırlıklıyız. Erdoğan'ın atacağı hiçbir adım bizi şaşırtmaz. Ne olursa olsun başa çıkabiliriz, Yunan halkı korkmasın" dedi.

"EVROS'TA TEDBİRLER ARTIRILACAK"

Türkiye tarafından gelebilecek olası tehditler hakkındaki soruya da yanıt veren Theodorikakos, "Bölgedeki çitlerin artırmaya devam edeceğiz. Ne yaparlarsa yapsınlar Yunanistan sınırlarına giremezler" diye konuştu.