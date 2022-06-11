Erdoğan'ın "Aklınızı başınıza alın" sözlerinin ardından Yunan televizyonunda skandal sözler: Önce köprülerini yok edeceğiz - Haberler

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Erdoğan'ın "Aklınızı başınıza alın" sözlerinin ardından Yunan televizyonunda skandal sözler: Önce köprülerini yok edeceğiz

Haberler.com - Gözde Nur Bayar - Dünya
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Adaların silahlandırılması konusundaki tepkisini ortaya koyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ı "Aklınızı başınıza alın. Şaka yapmıyorum ciddi söylüyorum. Sonu felaket olur" sözleriyle uyarmıştı. Bu sözler sonra Yunan televizyonuna çıkan emekli amiral "Önce uçaklarımız, İstanbul'daki Boğaziçi Köprülerini yok edecek, 3 adet SCALP füzesi fırlatılacak ve ardından onlara 'Şimdi gelebilirsiniz' diyeceğiz" diyerek skandal sözlere imza attı.

Türkiye- Yunanistan arasında yaşanan gerilim giderek tırmanırken, geçtiğimiz günlerde Türk Silahlı Kuvvetlerinin Ege Bölgesi'ndeki en büyük birleşik müşterek tatbikatı Efes-2022 komşuyu daha da kızdırdı. 37 ülkenin katıldığı tatbikatı Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere birçok önemli isim takip etti. Başarıyla tamamlanan tatbikat "Dosta güven, düşmana korku" sözleriyle nitelendirildi.

ERDOĞAN AÇIK AÇIK UYARDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise adaların silahlandırılması konusundaki son uyarısını tatbikat sebebiyle yaptığı konuşmada dile getirdi. Erdoğan, "Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum. Adaların silahlandırılmasının sonu felaket olur" dedi.

"ÖNCE KÖPRÜLERİNİZİ VURACAĞIZ"

Yunanistan'daki bir televizyon programında ise bu gelişmelerin ardından tepki çeken ifadeler kullanıldı. Emekli Yunan Koramiral Egkolfopoulos, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ciddi söylüyorum" diyerek uyarmasına yönelik, "Önce uçaklarımız, İstanbul'daki Boğaziçi Köprülerini yok edecek, 3 adet SCALP füzesi fırlatılacak ve ardından onlara 'Şimdi gelebilirsiniz' diyeceğiz" diye konuştu.

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Dünya

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Yorumlar (13)

Gökhan Altaylı:

Sadece beş on tane 'bora füzesi' bile Yunanistanın cehenneme dönmesine yeter..

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Anıl Aktaş:

yaw bu ne diyo yunanistan bizim olsun istiyo cumhur başkanı doğru soylüyo şakamız yok düğüne gideriz

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Omurilik Sarmsağı :

Bu yunanın hiç mi istihbaratı yok. Bizde seçim yaklaştığı için yeni düşmanlar ediniyoruz. Seçimden sonra size bir iki ada daha veririz barışırız.

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