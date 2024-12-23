Erdoğan'dan Netanyahu'ya "Suriye" uyarısı: Mecbur kalacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan yılın son Kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçti. Dış politikadan iç siyaset ve ekonomiye ilişkin önemli konu başlıklarına değinen Erdoğan, Suriye'de rejimin devrilmesiyle birlikte işgale başlayan İsrail'e sert sözlerle yüklendi.

ERDOĞAN: İSRAİL, SURİYE'DEKİ DEVRİMİ GÖLGELEMEYE ÇALIŞIYOR

İsrail'in er ya da geç işgal ettiği topraklardan çekilmek zorunda kalacağını söyleyen Erdoğan şu ifadeleri kullandı: " Suriye'nin komşularının da şu önemli hakikati gördükleri kanaatindeyim; istikrarlı Suriye tüm bölge için istikrar ve güven kaynağıdır. Yeni yönetim verdiği mutedil mesajları çok değerli ve anlamlı buluyoruz. İsrail'in artan saldırganlığının gerisinde Suriye'deki devrimi gölgelemek, Suriye halkının umutlarını boğmak olduğu anlaşılıyor.

"ER YA DA GEÇ ÇEKİLMEYE MEVBUR KALACAKLAR"

İsrail er ya da geç işgal ettiği topraklardan çekilecektir, buna mecbur kalacaktır. Elinde 50 bin masumun kanı olan Netanyahu'nun tuttuğu yol yol değildir. İsrail'de şayet bir devlet aklı varsa bunu ne kadar erken idrak ederlerse o kadar iyi olacaktır."

"SÜRECİ EN İYİ OKUYAN ÜLKE KONUMUNDAYIZ"

Erdoğan şunları söyledi: "61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasıyla birlikte Suriye'de yepyeni dönem başladı. Suriye'nin komşusu ve kardeşi olarak yeni süreci en iyi okuyan, tahlil ve tetkik eden ülke konumundayız. Suriye krizinin ilk anından itibaren tarihin hep doğru tarafında yer aldık. Bugün sadece Suriye halkının değil Türkiye'nin adını duyunca gözleri parlayan 100 milyonlarca kardeşimizin yüzüne de vakarla bakabiliyoruz. Bu süreçte en ağır imtihanımız 14-28 Mayıs seçimleri dönemerinde alçakça kampanyaya karşı göğsümüzü siper etmek olmuştur. Esas meselenin herşeyden önce gönül kazanmak olduğunu bir kez daha gördük.