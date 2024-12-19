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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sisi'den karşılama

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, D-8 Zirvesi'ne katılmak için Mısır'ın başkenti Kahire'ye ulaştı. Mısır'ın başkanlık sarayına son gelen lider olan Erdoğan'ı Mısır Cumhurbaşkanı Sisi karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bangladeş, Endonezya, İran, Malezya, Mısır, Nijerya, Pakistan ve Türkiye'nin oluşturduğu D-8 Zirvesi'ne katılmak için Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kahire Uluslararası Havalimanı'nda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen ve Mısırlı yetkililer karşıladı.

Erdoğan'a ziyaretinde, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da eşlik ediyor.

D-8 Zirvesi için tüm ülke liderleri Mısır Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda toplandı. Saray'ın toplantı salonunda Sisi, tüm liderleri karşıladı.

Erdoğan, D-8 Zirvesi İçin Mısır'a Gitti ve Son Lider Olarak Karşılandı

Salona son giriş yapan son lider Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu. Sisi, tebessüm elini uzatarak Erdoğan'ı karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sisi'den karşılama
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Dünya
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHakan Kara:

vayy be ihvan lideri vardı kemikleri zılıyordur

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