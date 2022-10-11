Erdoğan BM'de KKTC'yi tanıma çağrısı yaptı! Rusya adada konsolosluk açıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler kürsüsünden "Uluslararası toplumu, KKTC'yi bir an önce resmen tanımaya davet ediyoruz" açıklamasından sonra Rusya'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Rusya, KKTC'ye doğrudan uçuş başlatacak ve Lefkoşa'da konsolosluk açacak.

Erdoğan BM kürsüsünde liderlere seslenerek, "Uluslararası toplumu, Birleşmiş Milletler prensipleriyle çelişir şekilde, ambargolarla dünyadan koparılmaya çalışılan Kıbrıs Türklerine yönelik zulme son vermeye ve bir an önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni resmen tanımaya davet ediyoruz'' açıklamalarının ardından Rusya'dan tarihi bir adım geldi.

KONSOLOSLUK AÇILACAK

KKTC'de 10 binden fazla Rus ikamet ediyor veya turistik amaçlarla Kıbrıs'ın Türk kesiminde bulunduğu için Rus İzvestiya gazetesi,''Rusya Federasyonu'ndan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne doğrudan uçuşlar başlayacak ve Rusya, KKTC'de konsolosluk işlevi gören bir ofis açacak'' dedi.Her ne kadar bunun diplomatik bir tanıma olmadığı söylense de ikili ilişkiler açısından oldukça önemli bir adım olarak nitelendiriliyor.

''DAHA ÖNCE İSTEKTEN ÖTEYE GİTMEDİ''

Rusya'nın Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki Büyükelçiliği, İzvestiya'ya demeç verdi: "Daha önce KKTC şirketleri ile Rus hava şirketlerinin ortaklık geliştirmesi ve doğrudan uçuş başlatması görüşüldü ama hiçbir zaman bir istekten öteye gidemedi'' ifadelerini kullandı.

TAYVAN ÖRNEĞİ

Rus yetkililer,Tayvan örneğini vererek, ülkelerin Tayvan'ı resmi olarak tanımadığını ancak Taipei'de ofisler açtığını söyledi. Aynı yetkililer, KKTC'de de benzer bir uygulamanın olduğunu ancak diğer ülkelerin KKTC'yi tanıma yoluna gitmediğini ifade etti.