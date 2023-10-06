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Erdek'te Tarihi Eser Operasyonu: Çok Sayıda Sikke Ele Geçirildi, 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Balıkesir'in Erdek ilçesindeki tarihi eser operasyonunda çok sayıda sikke ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Atatürk Mahallesi'ndeki bir evde tarihi eser bulundurulduğu ihbarı aldı. Ekipler söz konusu adrese operasyon düzenledi. Evde 3 bin 882 sikke, el dedektörü, av tüfeği ve tarihi eser satışından elde edildiği değerlendirilen 510 bin lira ele geçirildi. Ekipler operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Balıkesir'in Erdek ilçesindeki tarihi eser operasyonunda çok sayıda sikke ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Atatürk Mahallesi'ndeki bir evde tarihi eser bulundurulduğu ihbarı aldı.

Ekipler söz konusu adrese operasyon düzenledi.

Evde 3 bin 882 sikke, el dedektörü, av tüfeği ve tarihi eser satışından elde edildiği değerlendirilen 510 bin lira ele geçirildi.

Ekipler operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Dünya

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