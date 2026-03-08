Haberler

Erbil'de peş peşe patlamalar! Havalimanı vuruldu

Erbil'de peş peşe patlamalar! Havalimanı vuruldu Haber Videosunu İzle
Erbil'de peş peşe patlamalar! Havalimanı vuruldu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Irak'ta, ABD'nin Erbil Başkonsolosluğu yakınlarında ve ABD üssünün de bulunduğu Erbil Havaalanı'nda peş peşe patlama sesleri duyuldu. İHA'larla saldırı düzenlenirken, hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği açıklandı.

  • Irak'ın Erbil kentinde ABD Başkonsolosluğu yakınlarında ve Erbil Havaalanı'nda patlamalar meydana geldi.
  • Erbil Havaalanı'na kamikaze insansız hava araçları ile saldırı düzenlendi ve hava savunma sistemleri İHA'ları etkisiz hale getirdi.
  • Saldırı sonrası Erbil Havaalanı'ndan duman yükseldiği görüldü.

Irak'ta, ABD'nin Erbil Başkonsolosluğu yakınlarında ve ABD üssünün de bulunduğu Erbil Havaalanı'nda peş peşe patlama sesleri duyuldu.

ERBİL HAVALİMANI DA HEDEF ALINDI

Yerel medyaya göre, kamikaze insansız hava aracı (İHA) ile yapılan saldırıların ardından hava savunma sistemleri faaliyete geçti ve İHA'lar etkisiz hale getirildi. Saldırı sonrası ABD üssünün de bulunduğu Erbil Havalimanı'ndan duman yükseldiği görüldü.

Saldırının kim ya da kimler tarafından yapıldığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ERBİL, SAVAŞIN BAŞLADIĞI İLK GÜNDEN BU YANA VURULUYOR

ABD-İsrail'in İran'a başlattıkları saldırıların ilk gününden bu yana her gün Erbil'de patlama sesleri duyuluyor. Gün içinde Erbil Havaalanı yakınlarında bir kamikaze İHA imha edilmiş, parçalarının bir plastik malzeme deposuna düşmesi sonucu yangın çıkmıştı.

Şii milis Haşdi Şabi'ye bağlı Seraya Evliya el-Dem grubu, ABD askerlerinin kaldığı öne sürülen Erbil'deki bir otele saldırı düzenlediğini duyurmuştu. 1 Mart gecesi yapılan saldırıda Erbil Havalimanı'na İHA'lar isabet etmiş, ardından bölgede patlama yaşanmış ve yangın çıkmıştı.

Erbil'in Degele nahiyesindeki Peşmerge güçleri karargahına da 2 Mart'ta SİHA ile saldırı yapılmış, Peşmerge Bakanlığı saldırıların devam etmesi durumunda karşılıksız bırakılmayacağını belirtmişti. 6 Mart'ta etkisiz hale getirilen İHA'nın parçaları da bir otelin yanına düşmüştü.

Kaynak: AA / Turan Yiğittekin
Tahran'a yeni hava saldırısı! İran'ın ekonomisini vuruyorlar

Trump'ın tehdidinin ardından saldırı başladı
İsrail'e yine füzeler düşüyor! İran, petrol rafinerisini hedef aldı

İran'ın misillemesi ağır oldu! Dört bir yana füzeler düşüyor
İran: Birçok Amerikalı asker esir alındı

6 askerini kaybeden ABD'yi sarsacak iddia İran'dan geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'dan Azerbaycan'a gözdağı: Karşılık veririz

Hamaney'in en güvendiği isimden Azerbaycan'a gözdağı: Karşılık veririz
İran: Hiçbir ülke topraklarının saldırı amacıyla kullanılmasına izin veremez

İran'dan açıklama var: Hiçbir ülke...
Trump'ı çok zor günler bekliyor! ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı

Trump'ı çok zor günler bekliyor! ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı
Galatasaray, Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı

Fenerbahçelileri strese sokan gelişme
İran'dan Azerbaycan'a gözdağı: Karşılık veririz

Hamaney'in en güvendiği isimden Azerbaycan'a gözdağı: Karşılık veririz
Kara harekatında İsrail askerleri pusuya düştü, akıbetleri bilinmiyor

Kara harekatında askerler pusuya düştü, akıbetleri bilinmiyor
Uçakta 'Trump'ta ölüm' sloganı atınca gözaltına alındı

Trump'a öfke büyüyor! Uçakta attığı slogan ortalığı karıştırdı