Dünya her şeyi anlatmasını beklerken, o tek bir cümle sarf etmiş

Jeffrey Epstein'ın suç ortağı Ghislaine Maxwell, ABD Temsilciler Meclisi'nin Epstein dosyasına ilişkin yürüttüğü soruşturmada komite üyelerinin yönelttiği soruları cevaplamayı reddetti. Maxwell, ifade vermeyi reddederken ABD Anayasası'nın 5. Değişikliğinden doğan kendini suçlamama hakkını kullandı. Maxwell'in ifade verdiği anlara ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.

HİÇBİR SORUYA YANIT VERMEDİ

Komite, Epstein'ın geniş ağını, istismar faaliyetlerini ve ilişkilerini açıklığa kavuşturmak için Maxwell'den bilgi almak istiyordu. Ancak Maxwell, 20 yıl hapis cezası ile Federal Alabama'da bir cezaevinde cinsel insan ticareti suçundan hüküm giyerek hüküm infaz etmekte olduğu Texas'taki federal cezaevinden video bağlantısıyla yapılan oturumda hiçbir soruya yanıt vermedi.

TRUMP'TAN AF TALEP ETTİ

Maxwell'in avukatı, müvekkilinin 5. Değişiklik hakkını kullanmasının, mevcut dava sürecindeki yasal stratejisinin bir parçası olduğunu belirtti. Avukat ayrıca, Maxwell'in eski Başkan Donald Trump ve eski Başkan Bill Clinton'ın Epstein ile ilişkilerinde herhangi bir suç unsuru bulunmadığını kendisinin açıklamaya hazır olduğunu ancak bu açıklamaların yalnızca şartlar sağlanırsa yapılabileceğini ileri sürdü.

"SORUŞTURMA AÇISINDAN HAYAL KIRIKLIĞI"

Temsilciler Meclisi'nin Gözetim Komitesi Başkanı James Comer, Maxwell'in sessiz kalmasının soruşturma açısından hayal kırıklığı yarattığını ifade etti ve komitenin Bill ve Hillary Clinton gibi diğer tanıkların da ifadesini alma planlarını sürdürdüğünü açıkladı. Bazı milletvekilleri, Maxwell'in suskun kalmasının arkasında şeffaflığa engel olma ve Epstein'ın ağıyla bağlantılı önemli isimlerin isimlerini gizleme amacı olabileceği eleştirisinde bulundu.

TEK BİR CÜMLE ETTİ

Öte yandan Jeffrey Epstein'ın suç ortağı Ghislaine Maxwell'in ifade verdiği anlara ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Maxwell'in kendisine yöneltilen sorulara "Sorularınızı cevaplamayı saygıyla reddediyorum" yanıtını verdi.