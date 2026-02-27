Epstein'ın ölümünde '4chan' detayı: Anonim kullanıcı ölümü yarım saat önce duyurmuş

ABD Adalet Bakanlığının Jeffrey Epstein soruşturması kapsamında yayımladığı belgelerde dikkat çeken bir ayrıntı yer aldı. Belgelerde, "4chan" adlı çevrim içi forumda anonim bir kullanıcının, Epstein'ın ölümünü resmi açıklamadan yaklaşık 30 dakika önce duyurduğu görüldü.

"NASIL BİLDİĞİMİ SORMAYIN"

Belgelerde atıf yapılan 2019 tarihli habere göre, söz konusu kullanıcı paylaşımında, "Nasıl bildiğimi sormayın ama Epstein bir saat önce kendini asması ve kalbinin durması sonucu öldü." ifadelerini kullandı.

Epstein'ın ölümünün kamuoyuna duyurulmasından kısa süre önce yapılan bu paylaşım, soruşturma dosyasına da girdi.

IP ADRESİ İÇİN MAHKEME CELBİ

Belgelerde, Adalet Bakanlığının paylaşımın yayımlanmasından dört gün sonra 4chan'a mahkeme celbi göndererek kullanıcının IP adresine ilişkin bilgi talep ettiği yer aldı.

4chan yönetiminin ise forumda dört paylaşım yaptığı belirtilen kullanıcının kimliğinin tespitine yönelik bilgileri telekomünikasyon şirketi AT&T'den talep ettiği aktarıldı. Ancak şirketin kablosuz dinamik IP adreslerini uzun süreli kayıt altında tutmaması nedeniyle gerekli verinin sağlanamadığı bildirildi.

Adalet Bakanlığının hazırladığı başka bir belgede şu ifadeler yer aldı:

"Hükümet, 4chan gönderisiyle ilgili elde ettiğimiz tüm kayıtları sunmuştur. Gönderiyi yapan kişi dinamik IP kullanmış olduğundan, elde edilen kayıtlarda gönderinin yazarı açıklanmamıştır."

ŞÜPHE UYANDIRAN DİĞER PAYLAŞIM

Belgeler arasında yer alan ve Epstein'ın ölümünden dört gün sonrasını gösteren bir rapor da sosyal medyada tartışma yarattı. Raporda anonim bir kişinin, 10 Ağustos 2019 gecesine ilişkin ayrıntılı iddialarda bulunduğu görüldü.

Paylaşımda, Epstein'ın gece sayımından sonra kelepçelenerek revire götürüldüğü, bir kamyonetin hapishaneye giriş yaptığı ve kayıt dışı gelişmeler yaşandığı ileri sürüldü. Bu ifadelerin, "Roberto Grijalva" isimli bir cezaevi görevlisinin 4chan'daki yorumu ile birebir örtüştüğü öne sürüldü.

Ağustos 2019 tarihli belgede, Grijalva'nın Epstein'ın ölümünden bir gün önce New York Manhattan'daki Metropolitan Correctional Center'da nöbette olduğu bilgisi de yer aldı.

TARTIŞMALAR YENİDEN GÜNDEMDE

Jeffrey Epstein, 10 Ağustos 2019'da hücresinde ölü bulunmuş, resmi kayıtlara göre ölüm nedeni intihar olarak açıklanmıştı. Ancak ölümüne ilişkin şüpheler ve komplo iddiaları kamuoyunda uzun süre gündemde kalmıştı.

Adalet Bakanlığının yayımladığı yeni belgelerle birlikte, özellikle 4chan'daki paylaşımın zamanlaması, Epstein'ın ölümüyle ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdi.