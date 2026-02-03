Epstein'in kirli sırrı: Rus istihbaratı için çalıştı, ünlüleri bal tuzağına düşürdü

Çocuk istismarı suçlarından hüküm giymiş ve 2019 yılında cezaevinde ölü bulunan milyarder finansçı Jeffrey Epstein hakkında ortaya çıkan yeni belgeler, uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. İstihbarat kaynaklarına dayandırılan iddialara göre Epstein, yıllar boyunca dünyanın en güçlü isimlerini hedef alan dev bir "bal tuzağı" operasyonu yürüttü ve bu ağ, Rus istihbaratı KGB adına kullanıldı.

Epstein'e ilişkin yayımlanan 3 milyondan fazla yeni belge, onun sadece bir suçlu değil, aynı zamanda küresel ölçekte bir şantaj mekanizmasının merkezinde yer almış olabileceğini gösteriyor. Güvenlik kaynakları, Epstein'in kadınları ve genç kızları kullanarak siyasetçiler, iş insanları ve ünlü isimler hakkında "kompromat" yani şantaj malzemesi topladığını öne sürüyor.

Belgelerde en dikkat çeken unsurlardan biri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in adının yüzlerce kez geçmesi oldu. Dosyalara göre Epstein, 2008'de çocuk fuhşuna aracılık suçundan mahkûm edilmesine rağmen, ilerleyen yıllarda Putin'le görüşmeler ayarlamaya çalıştı.

2011 ve 2014 yıllarına ait e-postalarda, Epstein'in Putin'le randevu planladığına dair ifadeler yer alıyor. Bu görüşmelerin bazılarının gerçekleşip gerçekleşmediği netlik kazanmasa da, yazışmalar Epstein'in Kremlin'le doğrudan temas kurmaya çalıştığını gösteriyor.

ABD'li güvenlik yetkilileri, Epstein'in kurduğu sistemin benzersiz büyüklükte olduğunu belirtiyor. Bir istihbarat kaynağı, durumu şu sözlerle özetliyor:

"Donald Trump, Bill Clinton, Prens Andrew gibi çok güçlü isimler, yüksek güvenlikli bir adada gizlice kayda alındı. Bu, tarihin gördüğü en büyük bal tuzağı operasyonu olabilir."

İddialara göre Epstein, Rusya'dan ve Doğu Avrupa'dan getirilen kadınları kullanarak bu kişileri gizli ilişkilere sürükledi ve sonrasında elde edilen görüntüler şantaj amacıyla saklandı.

Uzmanlar, Epstein'in bu dünyaya girişinin Robert Maxwell üzerinden olduğunu düşünüyor. Maxwell, 1991 yılında şüpheli şekilde hayatını kaybeden bir medya patronuydu ve yıllarca Rus istihbaratı ve İsrail gizli servisi Mossad ile bağlantılı olmakla suçlandı.

Maxwell'in kızı Ghislaine Maxwell, Epstein'le birlikte yürüttüğü çocuk seks ticareti suçları nedeniyle 20 yıl hapis cezası aldı. Epstein'in de Mossad adına çalışmış olabileceği yönünde FBI'a yapılmış uyarılar belgelerde yer alıyor.

FBI kayıtlarına göre Epstein'in, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak ile yakın ilişkileri bulunuyordu. Belgelerde, Epstein'in Barak'a Putin'in kadrosu hakkında istihbarat verdiği ve casusluk faaliyetleri yürütmüş olabileceği öne sürülüyor.

Ayrıca Epstein'in, Trump–Putin zirvesi öncesinde Kremlin'e Trump hakkında bilgi sunabileceğini söylediği mesajlar da dosyalarda yer aldı.

Jeffrey Epstein, 2019 yılında ABD'deki cezaevinde ölü bulundu. Resmî kayıtlara göre ölüm nedeni intihar olsa da, ailesi ve bazı hukukçular onun susturulmak için öldürüldüğüne inanıyor.

Belgelerde adı geçen tüm ünlü ve siyasi isimler ise herhangi bir suça karıştıkları iddialarını reddediyor.