Haberler

Epstein dosyalarında "Karanlık" iddialar: Ölümsüzlük peşinde koşan ünlüler de dosyada

Epstein dosyalarında 'Karanlık' iddialar: Ölümsüzlük peşinde koşan ünlüler de dosyada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pedofil milyarder Jeffrey Epstein'in gizli arşivinden çıkan 3 milyon sayfalık belgede, ünlülerin çocukları ölümsüzlük iksiri elde etmek için hammadde olarak kullandığı iddia ediliyor. İddiaların merkezinde yer alan Adrenochrome, vücut aşırı korku ve baskı altındayken salgılanan adrenalinin oksitlenmesiyle oluşan bir bileşik. Bu maddeyi elde etmek için 9 yaş altı çocuklar işkenceyle korkutuluyor.

  • Jeffrey Epstein'in gizli arşivinden çıkan 3 milyon sayfalık belge, 'ölümsüzlük' peşindeki ünlülerin çocukları 'hammadde' olarak kullandığı iddialarını içeriyor.
  • Adrenochrome adlı bileşiğin, 9 yaş altı çocukların işkenceyle korkutulmasıyla elde edildiği ve 'gençlik iksiri' olarak kullanıldığı iddia ediliyor.
  • Epstein dosyaları, çocuk kaçakçılığı trafiği ve adasındaki ayin binaları nedeniyle bir 'insanlık suçu' merkezi olarak şüpheleri artırıyor.

Dünya, pedofil milyarder Jeffrey Epstein'in gizli arşivinden çıkan 3 milyon sayfalık belgeyi konuşurken, madalyonun diğer yüzünde tüyler ürpertici iddialar dolaşıyor. Sadece siyasi isimler değil, "ölümsüzlük" peşindeki ünlülerin çocukları birer "hammadde" olarak kullandığına dair korkunç teoriler sosyal medyanın gündemine oturdu.

ADRENOCHROME: ÖLÜMSÜZLÜK İKSİRİ Mİ VAHŞET Mİ ?

İddiaların merkezinde yer alan Adrenochrome (Adrenokrom), vücut aşırı korku ve baskı altındayken salgılanan adrenalinin oksitlenmesiyle oluşan bir bileşik. İddiaya göre, yaşlanmayı durdurduğuna ve "gençlik iksiri" olduğuna inanılan bu maddeyi elde etmek için 9 yaş altı çocuklar işkenceyle korkutuluyor. ABD'li yazar Hunter S. Thompson'ın "Fear and Loathing in Las Vegas" romanında da geçen bu karanlık ritüel, bugün Epstein dosyalarıyla yeniden ilişkilendiriliyor.

MOR GÖZLERİN SIRRI VE ÜNLÜLERİN İTİRAFLARI

Komplo teorisyenlerine göre, bu maddeyi kullanan zenginlerin ve ünlülerin göz çevrelerinde belirgin morluklar oluşuyor. Arşivlerdeki "morarmış gözlü ünlüler" fotoğrafları, bu teorinin en büyük "kanıtı" olarak sunuluyor.

Ünlü oyuncu Sandra Bullock'un katıldığı bir programda gençleşmek için "sünnet derisinden elde edilen serumu (EGF)" kullandığını açıklaması, sosyal medyada bu iddiaların tuzu biberi oldu.

KAYIP ÇOCUK İSTATİSTİĞİ

Dünyada her yıl yüz binlerce çocuğun kaybolması (yalnızca ABD'de yılda yaklaşık 460 bin müracaat), bu çocukların "hasat edildiği" iddialarını güçlendirmek için kullanılıyor.

WİKİLEAKS'TE YAYINLANMIŞTI

Yıllar önce Wikileaks belgelerinde yer alan ancak unutturulan bu iddialar, Epstein itirafçılarının verdiği ifadelerle yeni bir boyut kazandı. Bir itirafçının eski başkanlardan Bush'a dair tecavüz suçlamaları ve bir bebeğin katledildiğine dair anlattıkları, dosyanın sadece bir "fuhuş ağı" değil, bir "insanlık suçu" merkezi olduğu yönündeki şüpheleri artırıyor.

GERÇEK Mİ, KOMPLU MU?

Bilim dünyası Adrenokromun laboratuvar ortamında kolayca ve ucuza sentezlenebildiğini, bu yüzden bir "canlıya" ihtiyaç duyulmadığını savunsa da; Epstein'in adasındaki ayin binaları, gizli tüneller ve çocuk kaçakçılığı trafiği, kamuoyunun "en kötü senaryoya" inanmasına neden oluyor.

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni finansman paketi

Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni paket
ABD ve İran cuma günü Türkiye'de masaya oturacak

Trump, vurmakla tehdit ettiği ülkeyle İstanbul'da masaya oturuyor
10 kişinin can vermesi de akıllandırmadı! Aynı firma, yine skandal görüntüler

Yine aynı firma, yine skandal görüntüler
AK Partili Akbaşoğlu'ndan emeklilere: Gabar'ı bekleyin

AK Partili isimden emeklilere: Gabar'ı bekleyin
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumları1gerceklerinsesi:

Neymiş bunlar ya. Çok kötü çok. BDSM bile ilginç gelirken bunlar neymiş böyle

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tam bir can pazarı! Türkiye'yi yasa boğan felaketten yeni görüntü

Tam bir can pazarı! Türkiye'yi yasa boğan felaketten yeni görüntü
Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı

Epstein dosyalarında görülmemiş skandal! Hepsi apar topar kaldırıldı
Bahçeli'den Özel'e sürpriz telefon

Bahçeli'den Özel'e sürpriz telefon
Süper Lig'in yıldızlarını transfer etmek de yetmedi, şampiyonluk beklerken kümeye gidiyorlar

Süper Lig'in yıldızlarını transfer etmek de yetmedi
Tam bir can pazarı! Türkiye'yi yasa boğan felaketten yeni görüntü

Tam bir can pazarı! Türkiye'yi yasa boğan felaketten yeni görüntü
İstanbul'da kuvvetli yağışın ardından dereden Boğaz'a çamur aktı

İstanbul Boğazı'nda skandal görüntüler
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi

Herkes ABD ile savaş beklerken İran'dan sürpriz bir adım geldi