Epstein belgelerinden ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da çıktı
ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamasıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein'a ilişkin açıklanan yeni belgelerde ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın da isminin geçtiği ortaya çıktı. Epstein'e ait e-posta koleksiyonunda 2016 tarihli bir yazışmada Barrack'a, "Senin ve çocuğun fotoğraflarını gönder… Beni gülümset" ifadelerini kullandığı görüldü.

ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi'nin yayımladığı yaklaşık 20 bin sayfalık Jeffrey Epstein'e ait e-posta koleksiyonunda, 2016 tarihli bir yazışmada ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'a, "Senin ve çocuğun fotoğraflarını gönder… Beni gülümset" ifadelerini kullandığı görüldü.

BAHSEDİLEN ÇOCUĞUN KİM OLDUĞU BİLİNMİYOR

Tom Barrack, o tarihte henüz ABD'nin Türkiye Büyükelçisi değildi; 2025'te bu göreve atandı. Epstein'ın bu talebinin hangi bağlamda yapıldığı veya bahsedilen "çocuğun" kim olduğu belgelerde yer almıyor.

Yazışmanın yayınlanması, dış basında Epstein'ın siyasi ve ekonomik çevrelerle kurduğu ilişkilerin sınırlarını yeniden gözler önüne serdi şeklinde yorumlanıyor. Bazı haberlerde bu tür ifadelerin "rahatsız edici ve şüphe uyandırıcı" olduğu vurgulanırken, uzmanlar ve gazeteciler, belgelerdeki bağlamın eksik olmasının yanıltıcı değerlendirmelere yol açabileceğini belirtiyorlar.

DOSYADAKİ BELGELER ORTALIĞI KARIŞTIRDI

E-postalar, Demokrat üyeler tarafından kamuoyuyla paylaşılırken, Cumhuriyetçiler buna seçici açıklama eleştirisiyle karşılık verdi. Belgelerde ayrıca eski ABD Başkanı Donald Trump'la ilgili yazışmalar da bulunuyor; Trump'ın Epstein dosyalarında geçen iddiaları Beyaz Saray, "delil içermeyen siyasi girişimler" olarak reddetti.

Uzmanlar, bu tür ortaya çıkan içeriklerin Epstein'ın geniş sosyal bağlantılarının kapsamını gösterebildiğini ancak tek bir e-postanın kişileri doğrudan suçlamadığını ve hukuki delil sayılmadığını hatırlatıyorlar.

