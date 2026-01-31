Haberler

Epstein belgelerinde Türkiye'den çocuk kaçırma iddiası: Tanık beyanları ortaya çıktı

Güncelleme:
ABD'de cinsel saldırı suçlarından hüküm giymiş Jeffrey Epstein ile ilgili milyonlarca yeni belge yayımladı. Yayınlanan dosyalardaki tanık ifadeleri ve mahkeme belgelerinde, pedofili ve insan ticareti ağıyla ilişkilendirilen Epstein'ın Karayipler'deki adasına Asya, Avrupa ve Türkiye'den çocuklar taşıdığı iddia ediliyor.

Son yayımlanan Jeffrey Epstein dosyalarındaki tanık ifadeleri ve mahkeme belgelerinde, pedofili ve insan ticareti ağıyla ilişkilendirilen Epstein'ın adasına Asya ve Avrupa ülkeleri ile Türkiye'den de çocuklar taşıdığına yönelik iddialar yer aldığı belirtiliyor. Bu iddialar, kamuoyunda geniş tartışma başlattı.

MAHKEME KAYITLARINDA TÜRKİYE AYRINTISI

Yayımlanan dosyalarda yer alan tanık anlatımlarına göre, Epstein'ın özel uçağıyla Karayipler'deki adaya Türkiye, Çekya, Asya ülkeleri ve başka ülkelerden reşit olmayan kız çocukları götürüldüğü iddia edildi. Bazı belgelerde çocukların çoğunun İngilizce bilmediği ve iletişim kuramadıkları için çok zorlandıkları belirtiliyor. Ancak bu ifadeler doğrulanmamış iddialara dayanıyor ve resmi soruşturma ya da mahkeme kararını yansıtmıyor.

"BİLGİ VE İNANCA GÖRE" İFADELERİ

Mahkeme dosyalarında yer alan bazı soruların cevapları ve tanık beyanları, "bilgi ve inanca göre" ifadesiyle Epstein'ın küçücük çocukların uluslararası taşınmasına karıştığı iddialarını içeriyor. Ancak belgelerde bu iddiaların kanıtlanıp kanıtlanmadığına dair net bilgi bulunmuyor ve bu tür ifadeler hukuken kesin suçlama olarak değerlendirilmiyor.

Epstein dosyalarının kamuoyuna açıklanması sürecinde bazı isimler, bu tür belgelerin daha fazla şeffaflıkla yayınlanması gerektiğini savunurken; diğerleri ise sosyal medyada dolaşan iddiaların doğrulanmamış içeriklere dayandığı uyarısında bulunuyor. Belgelerle birlikte ortaya çıkan bu tür iddialar, uluslararası boyutta tartışma ve eleştiri yaratıyor.

