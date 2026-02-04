Epstein bağlantısı Prens Andrew'i sarayından etti, çiftlik evine taşındı

Jeffrey Epstein dosyalarında adı geçen ve pedofili iddialarıyla sarsılan İngiltere Kralı III. Charles'ın kardeşi Andrew Mountbatten-Windsor, uzun süredir yaşadığı Windsor Kalesi'ndeki Royal Lodge malikanesinden ayrıldı. Unvanlarını kaybeden Andrew'un yeni adresi ise geçici olarak Sandringham Sarayı'ndaki çiftlik evi oldu.

RESMİ MÜLKTEN ÇİFTLİK EVİNE

Andrew'un 2003'ten bu yana kullandığı 75 yıllık kira sözleşmeli malikanesini boşalttığı doğrulandı. Mountbatten-Windsor'ın Sandringham Sarayı arazisindeki Marsh Farm adlı çiftlik evine yerleşmesi planlanıyor. Bu taşınmanın tüm masrafları, mülkün sahibi olan Kral Charles tarafından şahsen karşılanacak.

UNVANLARI DA BİRER BİRER GİTTİ

Virginia Giuffre'nin cinsel saldırı iddiaları sonrası "York Dükü" unvanından feragat eden Andrew, geçen yılın sonunda Kral Charles tarafından resmen "Prens" unvanından da men edilmişti. ABD Adalet Bakanlığı'nın yayınladığı son belgeler, Andrew üzerindeki kamuoyu ve parlamento baskısını zirveye taşıdı.

DÜŞÜK KİRA TEPKİSİ

Andrew'un Royal Lodge malikanesini çok düşük bir bedelle kiralaması İngiliz Parlamentosu'nu da ayağa kaldırdı. Başbakan Keir Starmer, Kraliyet mülklerinin denetlenmesi çağrılarına destek vererek sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.

SARAH FERGUSON VE VAKIF SKANDALI

Andrew'un eski eşi Sarah Ferguson'ın da Epstein ile olan yakınlığı, skandalın boyutunu büyüttü. Ferguson'ın fahri başkanlığını yaptığı vakıflar kendisiyle ilişkisini keserken, kızlarını Epstein'in adasına götürdüğü iddia edilen Sarah Vakfı kapatılma kararı aldı.