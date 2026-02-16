Haberler

Epstein bağlantılı soruşturmada Paris'te dikkat çeken baskın


Fransız polisi, pedofili milyarder Jeffrey Epstein ile bağlantılı yürütülen soruşturma kapsamında, eski Fransa Kültür Bakanı Jack Lang'ın başkanlığını yaptığı Arap Dünyası Enstitüsü'ne baskın düzenledi. Polis, başkent Paris'te bulunan enstitü binasında arama gerçekleştirerek bazı belgelere ve dijital materyallere el koydu.

  • Fransız polisi, Jeffrey Epstein ile bağlantılı soruşturma kapsamında Arap Dünyası Enstitüsü'ne baskın düzenledi.
  • Baskın, Fransız Ulusal Mali Savcılığı tarafından yürütülen ön soruşturma çerçevesinde gerçekleştirildi.
  • Eski Fransa Kültür Bakanı Jack Lang'ın adı Epstein ile ilişkili belgelerde yer alıyor.

Fransız polisi, ABD'li pedofili milyarder Jeffrey Epstein ile bağlantılı yürütülen soruşturma kapsamında, eski Fransa Kültür Bakanı Jack Lang'ın başkanlığını yaptığı Arap Dünyası Enstitüsü'ne baskın düzenledi.

MALİ SAVCILIKTAN GENİŞ ÇAPLI İNCELEME

Paris'te gerçekleştirilen baskının, Fransız Ulusal Mali Savcılığı tarafından yürütülen ön soruşturma çerçevesinde yapıldığı bildirildi. Soruşturmanın, Epstein dosyalarında adı geçen kişi ve kurumlarla ilgili mali kayıtlar ve olası usulsüzlüklere odaklandığı belirtildi.

ENSTİTÜ BİNASINDA ARAMA YAPILDI

Polis ekipleri, başkent Paris'te bulunan Arap Dünyası Enstitüsü binasında arama gerçekleştirerek bazı belgelere ve dijital materyallere el koydu. Baskının, Epstein ile dolaylı ya da doğrudan bağlantı ihtimallerinin araştırılmasına yönelik olduğu kaydedildi.

EPSTEİN BELGELERİNDE ADI GEÇİYOR

Soruşturma dosyasında, uzun yıllar Enstitü'nün başkanlığını yürüten Jack Lang'ın adının Epstein ile ilişkili belgelerde yer aldığı iddia edildi. Fransız basınında yer alan haberlerde, Lang ve bazı yakın çevresinin mali ilişkilerinin mercek altına alındığı aktarıldı.

Fransız makamlar, soruşturmanın gizliliği nedeniyle ayrıntılı bilgi paylaşmazken, Arap Dünyası Enstitüsü yönetiminden de baskına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yetkililer, incelemelerin ardından kamuoyunun bilgilendirileceğini ifade etti.

ÖZEL EKİP OLUŞTURULDU

Fransız makamlar ayrıca Paris Savcılığı bünyesinde bir özel ekip oluşturarak Epstein belgelerinde adı geçen diğer olası kişilere dair kanıtları incelemeye aldı. Bu kapsamda, diplomatların ve diğer yüksek profilli isimlerin adlarının geçtiği dosyalar da mercek altına alınıyor.

Sosyalist Cumhurbaşkanı François Mitterrand döneminde kültür bakanlığı yapan Lang, 2013'ten beri başkanlığını yürüttüğü Arap Dünyası Enstitüsü'nden bu ay istifa etmişti.Lang, Epstein'ın suçlarından habersiz olduğunu, 2012 ile 2019 yılları arasında onunla yazıştığını söylemişti.

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
