Endonezyalı öğrenci, deprem bölgesine yardım için 100 bin lirayı İHH'ye teslim etti

Türkiye'de eğitim gören Endonezyalı öğrenci, yardım çalışması kapsamında toplanan 100 bin lirayı deprem bölgesine ulaştırılmak üzere İHH İnsani Yardım Vakfına teslim etti. İstanbul Üniversitesi (İÜ) Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü 3. sınıf öğrencisi Endonezyalı Farizah Farizah, deprem bölgesine destek olmak için yardım çalışması başlattı.

Türkiye'de eğitim gören Endonezyalı öğrenci, yardım çalışması kapsamında toplanan 100 bin lirayı deprem bölgesine ulaştırılmak üzere İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfına teslim etti.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği afet bölgesine bir destek de Türkiye'de eğitim gören Endonezyalı öğrenciden geldi.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü 3. sınıf öğrencisi Endonezyalı Farizah Farizah, deprem bölgesine destek olmak için yardım çalışması başlattı.

Farizah, Endonezyalı öğrenci ve gönüllülerin katkılarıyla topladığı 100 bin lirayı deprem bölgelerinde kullanılmak üzere İHH İnsani Yardım Vakfına teslim etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Endonezyalı Farizah, dünyanın neresinde olursa olsun mazlum, mağdur ve ihtiyaç sahiplerine destek olmak için çaba gösterdiğini belirtti.

Farizah, "Tsunami yaşandığı zaman Türkiye'deki kardeşlerimiz de bize destek olmuştu. Çok büyük bir deprem yaşandı. Bu sefer 'Biz Türkiye için bir şeyler yapmalıyız' diye düşündük. Elimizden gelen desteği vermek istedik." ifadelerini kullandı.

Yardımı teslim alan İHH İstanbul İl Başkanı Mehmet Kesmen de bağışın manevi yönünün çok kıymetli olduğunu kaydederek, Endonezyalı öğrenci ile kampanyaya destek verenlere teşekkür etti.