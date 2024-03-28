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Endonezya'dan radikal karar! Hızla bataklığa çöken başkent Cakarta'yı adaya taşıyorlar

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Endonezya Parlamentosu dün başkentin Cakarta'dan Borneo Adası'na taşınmasına onay vererek Cakarta'nın özel statüye sahip olmasını öngören teklifi kabul etti.

32 MİLYAR DOLARA MAL OLMASI BEKLENİYOR

Bataklık alana kurulu olması nedeniyle hızla çöken başkent Cakarta, ülkenin "ekonomi merkezi" ilan edilirken Borneo Adası'ndaki yeni başkent Nusantara'nın yeniden inşasının yaklaşık 32 milyar dolara mal olması bekleniyor. Yeni başkent, "çevre dostu ve yeşil bir şehir" olarak tasarlanıyor.

Endonezya'dan radikal karar! Hızla bataklığa çöken başkent Cakarta'yı adaya taşıyorlar

HER YIL 25 SANTİMETRE ÇÖKÜYOR

Nüfusu 11 milyonu aşan Cakarta, her yıl 25 santimetre çökerken kentin önemli bölümünün yakın gelecekte sular altında kalabileceği belirtiliyor. Nüfusu son yıllarda çok hızlı artan Cakarta'da çarpık kentleşme ve trafik yoğunluğu ciddi sorunlara yol açıyor.

Endonezya'dan radikal karar! Hızla bataklığa çöken başkent Cakarta'yı adaya taşıyorlar

REFAHI ADİL DAĞITMA PLANI

Devlet Başkanı Joko Widodo, merkezde toplanan refahın ülke geneline yayılması amacıyla başkentin taşınacağını açıklamıştı. Yeni plana göre Cakarta ve çevresindeki bölgeler için yeni kalkınma programı hazırlamak üzere bir konsey kurulacak. Cakarta, iş dünyası ve şirketlerin merkezi olmaya devam edecek.

Endonezya'nın 17 Ağustos'taki bağımsızlık gününü Nusantara'da kutlaması bekleniyor. Binlerce memur ve hükümet görevlisi de bu yıl sonuna dek yeni başkente taşınacak.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya

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Yorumlar (1)

Metin Yalcin:

Antalya'nın sahil bölgelerinde böyle bir sorun olursa hiç şaşmam çünkü koskoca şehir Alüvyonlu bataklıklar üzerine kurulmuş ve kanalizasyon sistemi birçok bölgede yok koskoca lüks siteler foseptik çukurlarına mahkum edilmiş durumda ..

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