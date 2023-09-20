Endonezya'da domuz eti yemeden önce besmele çeken kadına iki yıl hapis cezası verildi

Endonezyalı TikTok fenomeni Lina Lutfiawati, domuz eti yedikten önce besmele çektiği video nedeniyle iki yıl hapis cezasına çarptırıldı. Lina aynı zamanda 16.245 ABD doları para cezasına çarptırıldı ve bu ceza ödenmezse hapis cezası üç ay uzatılacak.

Endonezya'da 33 yaşındaki müslüman TikTok fenomeni kadın Lina Lutfiawati, Tiktok hesabından paylaştığı videoda domuz eti yemeden önce besmele çekti.

Hakkında dini değerlere hakaret ve nefret körükleme suçlarından dolayı dava açılan Lina'ya iki yıl hapis cezası verildi.

Hapis cezasının yanı sıra 16.245 ABD doları para cezası verilen Lina, bu parayı zamanında ödemediği takdirde hapis cezası üç ay uzayacak.

Müslüman olan Lina, Hint Bollywood filmlerine olan sevgisi nedeniyle Hint adını benimseyen Lina Lutfiawati ismini aldı.

İki milyonun üzerinde TikTok takipçisi bulunan fenomen Hindistan'da da bir işletme işletiyor.

Mayıs ayında,domuz derisi yemeden önce "Bismillah" - Tanrı adına anlamına gelen Arapça bir ifade -kullandığıbir video yayınladı.

O sırada Endonezya'nın geri kalanının aksine Hindu nüfusunun çoğunlukta olduğu turistik bir bölge olan Bali'de tatilde bulunuyordu. Lutfiawati, domuz etini merak ettiği için denediğini söyledi.

Video milyonlarca kez izlendi ve ağır eleştiri aldı. Şikayet üzerine Lina hakkında nefret dolu bilgiyi yaymak veetnik köken, din ve ırk üzerinde düşmanlık oluşturmak suçlarından soruşturma açıldı.

Başka Müslüman dini kuruluşu olan Ulema Konseyi olmak üzere ülkedeki mufazakarlar Lina'ya sert tepki gösterdi.