Ölmeden kefene girip görüntüleri TV'de yayınlanmış haber gibi kızına paylaştırdı! Bütün bunların sebebi tek bir şey için

Endonezya'da bir kadın, borcunu ödememek için film senaryolarını aratmayan bir yola başvurdu. Kızının sosyal medya hesabından öldüğüne ilişkin yazı yayımlayan kadın, kefene dahi girerek olayın görüntülerini bir televizyon kanalında yayınlanmış haber gibi paylaştırdı. Kadının hayrete düşüren yalanları, kızının itirafıyla ortaya çıktı.

Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir kadın, borcunu 20 Kasım'a kadar ödeyeceğini söylese de sözünü tutamadı.

SOSYAL MEDYADA ÖLÜM İLANI

6 Aralık'a kadar süre isteyen kadın, inanılmaz bir yola başvurdu. Yalanı abartan kadın, kızının Facebook sayfasından bir kazada öldüğünü söyleyen bir yazı yazdı.

KEFENLİ FOTOĞRAFLAR PAYLAŞTI

Bununla da yetinmeyen kadın, kefene sarılmış ceset ve bir televizyonda yayınlanmış bir haberde çekilmiş gibi görünen hastane arabasında tekerlekli bir ceset torbasının fotoğrafının bulunduğu kareleri Facebook'ta paylaştı.

KIZI İLAN ETTİ

Kadının ölmediği bir süre sonra anlaşıldı. Kızının itirafıyla gerçek ortaya çıktı.