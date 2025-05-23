Endonezya'da 5.7 Büyüklüğünde Deprem
Endonezya'nın Sumatra Adası'nda bulunan Bengkulu şehri yakınlarında meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremde can kaybı yaşanmadığı, ancak yaklaşık 100 evin hasar gördüğü bildirildi. Vali Helmi Hasan, hasar gören evlerin onarımı için yardım yapılacağını açıkladı.
ENDONEZYA'nın Sumatra Adası'nın Bengkulu şehri yakınlarında 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Endonezya hükümetine bağlı Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Ajansı (BMKG), Bengkulu şehri yakınlarında deprem olduğunu duyurdu. Yerel saatle 02.50 sıralarında şehrin 43 kilometre güneybatısında meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Bengkulu Valisi Helmi Hasan, depremde can kaybının bildirilmediğini, yaklaşık 100 evin hasar gördüğünü belirtti. Vali Hasan, "Ağır hasarlı evlerin yeniden inşasına ve az hasarlı olanların onarılmasına yardım edilecek" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya