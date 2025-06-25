Emine Erdoğan, Hollanda Kraliçesi Cerruti'nin ev sahipliğinde lider eşleriyle bir araya geldi

Emine Erdoğan, Hollanda Kraliçesi Cerruti'nin ev sahipliğinde lider eşleriyle bir araya geldi
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Hollanda Kraliçesi Cerruti'nin ev sahipliğinde lider eşleriyle bir araya geldi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Hollanda Kraliçesi Cerruti'nin ev sahipliğinde lider eşleriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Hollanda Kraliçesi Maxima Zorreguieta Cerruti'nin ev sahipliğinde düzenlenen programda lider eşleriyle bir araya geldi. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Hollanda'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, Boijmans van Beuningen Depo Müzesi'nde lider eşlerinin davet edildiği programa katıldı. Burada, aile fotoğrafında yer alıp, rehberin anlatımıyla müzeyi gezen Erdoğan, programa katılan diğer lider eşleriyle diplomasi, eğitim, sağlık, kültür ve çevre alanlarında bilgi alışverişinde bulundu.

'FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNDUK'

Emine Erdoğan, programa ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "NATO Zirvesi kapsamında, Hollanda Kraliçesi Maxima Zorreguieta Cerruti ev sahipliğinde, Rotterdam'ın simgelerinden Boijmans van Beuningen Depo Müzesi'nde değerli lider eşleriyle bir araya geldik. Dünyada ilk kez halka açık bir depo olarak tasarlanmış bu mekanda modern ve çağdaş sanat eserlerinin yanı sıra koleksiyonun nadide parçalarıyla da buluştuk. Bu vesileyle kıymetli lider eşleriyle diplomasi, eğitim, sağlık, kültür ve çevre gibi insanlığın ortak meselelerine dair fikir alışverişinde bulunduk" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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