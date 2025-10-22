Haberler

Emine Erdoğan, Katar'da İslam Eserleri Müzesi'ni Ziyaret Etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Katar'ın Doha şehrinde bulunan İslam Eserleri Müzesi'ni ziyaret etti. 'Masada Bir Yer: İslam Dünyasında Sofra, Yemek ve Ziyafet Geleneği Sergisi' hakkında bilgi veren Erdoğan, serginin İslam dünyasının inanç ve misafirperverlik kültürünü yansıttığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'da ziyaret ettiği İslam Eserleri Müzesi'ne ilişkin NSosyal'den yaptığı paylaşımda, "Doha'da İslam Eserleri Müzesi'ndeki 'Masada Bir Yer: İslam Dünyasında Sofra, Yemek ve Ziyafet Geleneği Sergisi'ni ziyaret ettim. İslam dünyasının inanç, misafirperverlik ve paylaşma kültürünü vurgulayan anlamlı eserler, kadim mirasımızın inceliklerini güçlü bir dille hatırlatıyor. Bu özel ve anlamlı serginin ziyaretçilerine ilham vermesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
