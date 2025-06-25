Emine Erdoğan, NATO Zirvesi kapsamında Hollanda'da lider eşleriyle buluştu

Emine Erdoğan, NATO Zirvesi kapsamında Hollanda'da lider eşleriyle buluştu
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NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Hollanda'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a refakat eden eşi Emine Erdoğan, Boijmans van Beuningen Depo Müzesi'nde lider eşlerinin davet edildiği programa katıldı.

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Hollanda'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a refakat eden eşi Emine Erdoğan, Boijmans van Beuningen Depo Müzesi'nde lider eşlerinin davet edildiği programa katıldı.

Boijmans van Beuningen Depo Müzesi'ndeki aile fotoğrafında yer alıp, rehberin anlatımıyla müzeyi gezen Emine Erdoğan, programa katılan diğer lider eşleriyle diplomasi, eğitim, sağlık, kültür ve çevre alanlarında bilgi alışverişinde bulundu.

Emine Erdoğan, programa ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "NATO Zirvesi kapsamında, Hollanda Kraliçesi Maxima Zorreguieta Cerruti ev sahipliğinde, Rotterdam'ın simgelerinden Boijmans van Beuningen Depo Müzesi'nde değerli lider eşleriyle bir araya geldik. Dünyada ilk kez halka açık bir depo olarak tasarlanmış bu mekanda modern ve çağdaş sanat eserlerinin yanı sıra koleksiyonun nadide parçalarıyla da buluştuk. Bu vesileyle kıymetli lider eşleriyle diplomasi, eğitim, sağlık, kültür ve çevre gibi insanlığın ortak meselelerine dair fikir alışverişinde bulunduk" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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