Emekli Tuğgeneral Prof. Dr. Esat Arslan: ABD, İran'dan sonra Suriye'yi de kaybetmiştir

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a yönelik olası hamleleri uluslararası kamuoyunda tartışılırken, Emekli Tuğgeneral Prof. Dr. Esat Arslan, Haberler.com'da dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Arslan, ABD'nin NATO politikalarından küresel güç mücadelesine kadar birçok başlıkta çarpıcı ifadeler kullandı.

"ABD, NATO'DAKİ BÜTÜN YÜKLERDEN KAÇIYOR"

Arslan, ABD'nin NATO içindeki rolünü sorgulayan bir noktaya geldiğini belirterek, "ABD, NATO'daki bütün yüklerden kaçıyor" dedi. ABD'nin ittifak içindeki sorumluluklardan uzaklaşma eğiliminin giderek belirginleştiğini ifade eden Arslan, bu durumun NATO'nun geleceği açısından kritik sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

"NATO'NUN EN BÜYÜK GÜCÜ OLAN TÜRKİYE'NİN TAVRI ÇOK ÖNEMLİ"

Türkiye'nin NATO içindeki konumuna dikkat çeken Arslan, "NATO'nun en büyük gücü olan Türkiye'nin nasıl bir tavır alacağı çok önemli" ifadelerini kullandı. ABD'nin NATO'dan çıkma fikrinin giderek daha fazla konuşulduğunu belirten Arslan, "ABD'nin NATO'dan çıkma fikri biraz daha öne çıkmış vaziyette" diyerek sürecin ciddiyetine işaret etti.

"ABD, İRAN'DAN SONRA SURİYE'Yİ DE KAYBETTİ"

Küresel güç mücadelesine de değinen Arslan, ABD'nin Orta Doğu'daki etkisini kaybettiğini savunarak, "ABD, İran'dan sonra Suriye'yi de kaybetmiştir" dedi. Venezuela örneği üzerinden Çin vurgusu yapan Arslan, "Venezuela'ya yapılan darbe Çin'e yapılmış bir olgudur" sözleriyle küresel rekabetin boyutuna dikkat çekti.