Elon Musk, yerine geçecek kişiyi sonunda buldu! Twitter'a kadın CEO

Elon Musk'ın, "Yerime geçecek kadar aptal birini bulduğumda CEO olarak görevi bırakacağım" açıklamasının ardından Twitter'ın yeni CEO'su belli oldu. Yazar ve televizyon yapımcısı olan Bess Kalb, Twitter'a CEO olarak atandı. Kalb, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Her zaman aynı fikirde olmasak da çok heyecanlandım" ifadelerini kullandı.

Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan Elon Musk, CEO koltuğunu sonunda devretti. Twitter'a kadın CEO atandı.

"HALA ŞOKTAYIM"

ABD'de film ve kitap yazarlığının yanı sıra televizyon programcılığı yapan Bess Kalb, Twitter'ın yeni CEO'su oldu. Twitter hesabından açıklama yapan Kalb, "Sonunda şunu ilan edebilirim: Twitter'ın yeni CEO'su olduğum için alçakgönüllüyüm, onur duydum ve açıkçası hala şoktayım. Her zaman aynı fikirde olmasak da çok heyecanlandım" ifadelerini kullandı.

"YERİME GEÇECEK KADAR APTAL BİRİNİ BULDUĞUMDA GÖREVİ BIRAKACAĞIM" DEMİŞTİ

Dün bir açıklama yapan Elon Musk, Twitter'da yerine gelecek CEO için dikkat çeken ifadeler kullanmıştı.Musk, "Yerime geçecek kadar aptal birini bulduğumda CEO olarak görevi bırakacağım. Bunun ardından sadece yazılım ve sunucular ekiplerini yöneteceğim" demişti.

10 MİLYONDAN FAZLA KULLANICI, GÖREVİ BIRAKMASINI İSTEMİŞTİ

Öte yandan Twitter'da yaptığı ankette takipçilerine, "Twitter'ın başı olarak görevi bırakmalı mıyım" sorusunu yönelten Elon Musk, anket sonuçlarına uyacağını belirtmişti. Pazartesi sona eren ankette, katılımcıların yüzde 57,5'i, yani 10 milyondan fazla kullanıcı Musk'ın görevini bırakmasını istemişti.

BESS KALB KİMDİR?

Bess Kalb, Jimmy Kimmel Live için Amerikan Emmy Ödülü adayı bir yazardır! The New Yorker dergisinde televizyon programı ve gazeteci. Büyükannesi Bobby Bell'in hayatını anlatan Kimse Sana Bunu Ben Anlatamaz: Gerçek Bir Hikaye kitabının yazarıdır.