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Hamle Elon Musk'tan geldi! Suriye'nin yeni yönetimine sansür

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ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X, Suriye Cumhurbaşkanlığı'na ait resmi hesabı herhangi bir gerekçe göstermeden askıya aldı.

Tesla ve SpaceX'in CEO'su ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X, Suriye Cumhurbaşkanlığı'na ait resmi hesabı herhangi bir açıklama yapmadan askıya aldı.

Elon Musk'ın Sosyal Medya Platformu X, Suriye Cumhurbaşkanlığı Hesabını Askıya Aldı

GEREKÇESİ AÇIKLANMADI

Platform yetkililerinden kararın gerekçesine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak söz konusu karar, Suriye'nin yeni yönetimine yönelik bir sansür olarak yorumlandı.

Elon Musk'ın Sosyal Medya Platformu X, Suriye Cumhurbaşkanlığı Hesabını Askıya Aldı

BATI'NIN ŞAM ÜZERİNDEKİ BASKISININ BİR YANSIMASI

Suriye yönetimi tarafından askıya alma kararın politik ve taraflı bir yaklaşımın sonucu olduğu öne sürülürken, bazı analistler ise X'in bu hamlesinin Batı ülkelerinin Şam yönetimi üzerindeki baskısının bir yansıması olabileceğini ifade etti.

Hamle Elon Musk'tan geldi! Suriye'nin yeni yönetimine sansür
Haberler.com / Umut Halavart - Dünya
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