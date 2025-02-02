Hamle Elon Musk'tan geldi! Suriye'nin yeni yönetimine sansür

Tesla ve SpaceX'in CEO'su ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X, Suriye Cumhurbaşkanlığı'na ait resmi hesabı herhangi bir açıklama yapmadan askıya aldı.

GEREKÇESİ AÇIKLANMADI

Platform yetkililerinden kararın gerekçesine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak söz konusu karar, Suriye'nin yeni yönetimine yönelik bir sansür olarak yorumlandı.

BATI'NIN ŞAM ÜZERİNDEKİ BASKISININ BİR YANSIMASI

Suriye yönetimi tarafından askıya alma kararın politik ve taraflı bir yaklaşımın sonucu olduğu öne sürülürken, bazı analistler ise X'in bu hamlesinin Batı ülkelerinin Şam yönetimi üzerindeki baskısının bir yansıması olabileceğini ifade etti.