Elon Musk'ın gözüne ne oldu? Basın toplantısının önüne geçen fotoğraf

ABD Hükümet Verimliliği Departmanı'ndaki (DOGE) görevinden ayrılan iş insanı Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump ile son kez kameralar karşısına çıktı. Musk'ın Oval Ofis'te düzenlenen basın toplantısında sağ gözündeki şişlik ve morluk dikkat çekti. Musk'ın bu hali basın toplantısının da önüne geçti.

"OĞLUMLA ŞAKALAŞIRKEN OLDU"

Gazetecilerin sorusu üzerine Musk, bunun beş yaşındaki oğlu "X" ile şakalaşırken olduğunu söyledi. "Küçük X ile eğleniyordum, 'Hadi yüzüme yumruk at' dedim. O da gerçekten attı" diyen Musk, olayın ciddiyetini hafif bir gülümsemeyle anlattı.

"O HER ZAMAN BİZİMLE OLACAK"

Başkan Trump ise "X mi yaptı? Onu tanısaydınız, yapabileceğini bilirdiniz" diyerek gülerek cevap verdi. Trump, görevinden ayrılan Musk'a övgü dolu sözlerle veda etti ve "O her zaman bizimle olacak" ifadelerini kullandı. Öte yandan, toplantıda Musk'ın üzerinde "The Dogefather" yazılı siyah tişörtü dikkat çekti.

UYUŞTURUCU İDDİALARI

Basın toplantısının hemen öncesinde, New York Times'ta yayımlanan bir haberde Elon Musk'ın çeşitli uyuşturucu maddeleri düzenli olarak kullandığı öne sürüldü. Rapora göre Musk, bu maddeleri bir kutu içinde taşıyor ve kullanım dozu ara sıra olmaktan öteye geçiyor.

Musk daha önce verdiği bir röportajda iki haftada bir uyuşturucu kullandığını söylemiş, aşırı kullanımın iş yapma kapasitesini düşürdüğünü kabul etmişti. Beyaz Saray'daki görevi sırasında bu maddeleri kullanıp kullanmadığı ise netlik kazanmadı.

"FRANSA'DA DEĞİLDİM"

Musk'ın gözündeki morlukla ilgili yaptığı "Fransa'nın yakınında bile değildim" şeklindeki ironik açıklaması, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile eşi Brigitte Macron'un sosyal medyada yayılan "tartışmalı tokat" videosuna gönderme olarak yorumlandı. Trump da bu konuda espri yaparak "Evlilikte önemli olan, kapının kapalı olduğundan emin olmaktır" dedi.