Elon Musk'ın gözüne ne oldu? Basın toplantısının önüne geçen fotoğraf

Elon Musk'ın gözüne ne oldu? Basın toplantısının önüne geçen fotoğraf
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Elon Musk'ın gözüne ne oldu? Basın toplantısının önüne geçen fotoğraf
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Elon Musk'ın ABD Hükümet Verimliliği Departmanı'ndaki görevine veda ettiği gün gözünün morarmış hali dikkat çekti. Musk gözündeki morluğun nedenini, "Küçük X'le şakalaşıyordum, vur dedim, vurdu" sözleriyle açıkladı.

ABD Hükümet Verimliliği Departmanı'ndaki (DOGE) görevinden ayrılan iş insanı Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump ile son kez kameralar karşısına çıktı. Musk'ın Oval Ofis'te düzenlenen basın toplantısında sağ gözündeki şişlik ve morluk dikkat çekti. Musk'ın bu hali basın toplantısının da önüne geçti.

Elon Musk'ın gözüne ne oldu? Basın toplantısının önüne geçen fotoğraf

"OĞLUMLA ŞAKALAŞIRKEN OLDU"

Gazetecilerin sorusu üzerine Musk, bunun beş yaşındaki oğlu "X" ile şakalaşırken olduğunu söyledi. "Küçük X ile eğleniyordum, 'Hadi yüzüme yumruk at' dedim. O da gerçekten attı" diyen Musk, olayın ciddiyetini hafif bir gülümsemeyle anlattı.

Elon Musk'ın gözüne ne oldu? Basın toplantısının önüne geçen fotoğraf

"O HER ZAMAN BİZİMLE OLACAK"

Başkan Trump ise "X mi yaptı? Onu tanısaydınız, yapabileceğini bilirdiniz" diyerek gülerek cevap verdi. Trump, görevinden ayrılan Musk'a övgü dolu sözlerle veda etti ve "O her zaman bizimle olacak" ifadelerini kullandı. Öte yandan, toplantıda Musk'ın üzerinde "The Dogefather" yazılı siyah tişörtü dikkat çekti.

Elon Musk'ın gözüne ne oldu? Basın toplantısının önüne geçen fotoğraf

UYUŞTURUCU İDDİALARI

Basın toplantısının hemen öncesinde, New York Times'ta yayımlanan bir haberde Elon Musk'ın çeşitli uyuşturucu maddeleri düzenli olarak kullandığı öne sürüldü. Rapora göre Musk, bu maddeleri bir kutu içinde taşıyor ve kullanım dozu ara sıra olmaktan öteye geçiyor.

Musk daha önce verdiği bir röportajda iki haftada bir uyuşturucu kullandığını söylemiş, aşırı kullanımın iş yapma kapasitesini düşürdüğünü kabul etmişti. Beyaz Saray'daki görevi sırasında bu maddeleri kullanıp kullanmadığı ise netlik kazanmadı.

Elon Musk'ın gözüne ne oldu? Basın toplantısının önüne geçen fotoğraf

"FRANSA'DA DEĞİLDİM"

Musk'ın gözündeki morlukla ilgili yaptığı "Fransa'nın yakınında bile değildim" şeklindeki ironik açıklaması, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile eşi Brigitte Macron'un sosyal medyada yayılan "tartışmalı tokat" videosuna gönderme olarak yorumlandı. Trump da bu konuda espri yaparak "Evlilikte önemli olan, kapının kapalı olduğundan emin olmaktır" dedi.

Haberler.com / Kübra Çolakbüyük - Dünya
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

İnsanlıktan çıkmış tamamen , sıfata bak..

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Haber YorumlarıCem Demirkaya:

Kapıya Çarpmış

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