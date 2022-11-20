Elon Musk'ın anketi sona erdi: Eski ABD Başkanı Trump, Twitter'a geri dönmeyecek
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2021 yılında hesabı askıya alınan eski ABD Başkanı Donald Trump'la ilgili Twitter'ın yeni patronu Elon Musk'ın yaptığı anket sona erdi. "Trump'a hesabı geri verilmeli mi?" sorusuyla yapılan ankette katılımcıların yüzde 52'si "Evet" yanıtını verirken, Donald Trump'tan açıklama geldi. Trump, Twitter'a geri dönmeyeceğini, "Dönmek için sebep görmüyorum" sözleriyle duyurdu.
Twitter hesabı 9 Ocak 2021'de askıya alınan eski ABD Başkanı Donald Trump'la ilgili Elon Musk harekete geçmişti. Twitter'ın yeni patronu Musk 18 Kasım'da, "Trump'a hesabı geri verilmeli mi?" anket başlattı.
Twitter'a geri dönüp dönmeyeceği merak konusu olan Trump'la ilgili başlatılan anket sona erdi. Elon Musk anketin sonuçlarını paylaştı.
Ankette 15 milyondan fazla oy kullanılırken, katılımcıların yüzde 52'si, "Trump dönsün" dedi. Anketin sonuçlarını Musk, Twitter hesabından, "İnsanlar kararını verdi, Trump geri dönecek" sözleriyle sonucu açıkladı.
Donald Trump ise, Musk'ın davetini, "Dönmek için sebep görmüyorum" sözleriyle geri çevirdi. Trump, kendi şirketinin sosyal medya platformu "Truth Social" da olmaya devam edeceğini belirtti.