Elon Musk'ın anketi sona erdi: Eski ABD Başkanı Trump, Twitter'a geri dönmeyecek

2021 yılında hesabı askıya alınan eski ABD Başkanı Donald Trump'la ilgili Twitter'ın yeni patronu Elon Musk'ın yaptığı anket sona erdi. "Trump'a hesabı geri verilmeli mi?" sorusuyla yapılan ankette katılımcıların yüzde 52'si "Evet" yanıtını verirken, Donald Trump'tan açıklama geldi. Trump, Twitter'a geri dönmeyeceğini, "Dönmek için sebep görmüyorum" sözleriyle duyurdu.