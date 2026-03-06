Haberler

Eller tetikte! Türk jetleri sınırda alarm durumuna geçti

Eller tetikte! Türk jetleri sınırda alarm durumuna geçti
Güncelleme:
ABD ve İran arasındaki savaşın devam ettiği bu dönemde, Türkiye'nin sınır bölgelerinde Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları devriye uçuşları gerçekleştiriyor. Konuya ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmazken, bölgedeki kaynaklar sınır hattında sürekli uçak sesleri duyduklarını ifade ediyor.

ABD ve İran arasındaki savaş devam ederken, Türkiye'nin sınır bölgelerinde ise savaş uçakları tarafından devriye uçuşları gerçekleştirildi.

SINIR HATTINDA ELLER TETİKTE

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin İran sınır hattındaki bölgelerde Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları devriye uçuşlarına devam ediyor. Sınır hattı boyunca belirli aralıklarla seyreden uçakların rutin faaliyetler sürüyor.

Eller tetikte! Türk jetleri sınırda böyle görüntülendi

SINIR HATTIN SÜREKLİ UÇUŞ YAPILIYOR

Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, bölgedeki kaynaklar sınır hattında sürekli uçak sesleri duyduklarını ve durumun sakin olduğunu aktardı.

Eller tetikte! Türk jetleri sınırda böyle görüntülendi

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Ülkenin bir çok kentinde meydana gelen saldırılarda binden fazla kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Eller tetikte! Türk jetleri sınırda böyle görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıVEFA:

Amaneeeeeyyyyy'lere duyurulur:)

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

