Eller BM'de Gazze'de katliamın durması için kalktı! İsrail'i sevindiren 2 Müslüman ülke var

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Gazze'de acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes çağrısında bulunularak çatışmaların durdurulmasını talep eden karar tasarısını kabul edildi. Tunus ve Irak gibi iki İslam ülkesinin oylamada çekimser kalması dikkat çekti.

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İsrail, 2 milyondan fazla Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne üç haftadır hedef gözetmeksizin saldırıyor. Son aktarılan bilgilere göre bölgede 3 bin 38 çocuk yaşamını yitirdi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, saldırılarda ölenlerin sayısının son 24 saatte 298 artarak 7 bin 326'ya yükseldiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Gazze'de acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes çağrısında bulunarak çatışmaların durdurulmasını talep eden karar tasarısını kabul etti.

TUNUS VE IRAK ÇEKİMSER KALDI

Ürdün tarafından ortaya koyulan ve Türkiye de dahil 50'ye yakın ülkenin eş sunucusu olduğu karar, 193 üyeli BM Genel Kurulu'nun Özel Acil Filistin oturumunda oylandı. Karar, Tunus ve Irak gibi Müslüman ülkelerin de aralarında bulunduğu 45 çekimser ve 14 hayır oyuna karşı 120 oyla kabul edildi.